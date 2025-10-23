Ante la emergencias por lluvias e inundaciones de días pasados en cinco estados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que ya se alista la alerta para fenómenos meteorológicos.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se revisa el mensaje de alertamiento que podría llegar a los teléfonos celulares, y estaría a finales de este año.

“La meteorología no es una ciencia exacta, son pronósticos, es la probabilidad de lluvia; entonces es muy importante que el protocolo de qué mensaje mandas y cómo lo mandas esté establecido, y también cómo mejorar los pronósticos”, explicó la Presidenta.

Comentó que el próximo martes tendrá una reunión con un grupo de científicos para revisar el tema: “Ese protocolo de qué va a decir el mensaje y cómo enviarlo, pues también es muy importante, no solamente el envío del mensaje”.

“Nuestra idea es que esto pueda estar a finales de este año, para que ya puedan empezarse a hacer algunas pruebas y, en efecto, si así como está establecido por el Meteorológico, en qué polígono hay la probabilidad de lluvia, pues ahí se estaría informando. ¿Por qué es fácil hacerlo? Por las antenas de los teléfonos que están establecidas en ciertos lugares.

“Entonces sí lo vamos a hacer, pero queremos hacerlo bien, entonces por eso se está trabajando, hay un grupo de trabajo para eso”, dijo la Mandataria federal.

apr