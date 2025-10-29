Más Información
Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala
Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión
Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes
Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros
Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia
Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento
La devastación provocada por el paso del huracán "Melissa" alcanza "niveles nunca vistos" en Jamaica, declaró un responsable de la ONU en el lugar.
"Por lo que sabemos hasta el momento, ha habido una destrucción inmensa, sin precedentes, de infraestructuras, propiedades, carreteras, redes de comunicación y de energía", declaró desde Kingston por video Dennis Zulu, coordinador de la ONU para varios países del Caribe, incluido Jamaica.
"Hay personas en refugios por todo el país y, en este momento, lo que vemos en evaluaciones preliminares es un país devastado a niveles nunca antes vistos", añadió el responsable.
