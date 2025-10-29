La devastación provocada por el paso del huracán "Melissa" alcanza "niveles nunca vistos" en Jamaica, declaró un responsable de la ONU en el lugar.

"Por lo que sabemos hasta el momento, ha habido una destrucción inmensa, sin precedentes, de infraestructuras, propiedades, carreteras, redes de comunicación y de energía", declaró desde Kingston por video Dennis Zulu, coordinador de la ONU para varios países del Caribe, incluido Jamaica.

"Hay personas en refugios por todo el país y, en este momento, lo que vemos en evaluaciones preliminares es un país devastado a niveles nunca antes vistos", añadió el responsable.

