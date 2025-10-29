Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU adoptó por una amplia mayoría una nueva resolución que reclama el final del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos, cuya ofensiva diplomática logró restar votos a La Habana.

La resolución que desde 1992 pide el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero recibió 165 votos a favor, 7 en contra (entre ellos Estados Unidos, Israel, Ucrania, Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones.

Se trata de una vasta mayoría, pero es menor a la de los últimos años, que rondaba los 190 apoyos.

