En el marco de la votación en la ONU contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, personas cubanas en México se manifestaron afuera de la embajada estadounidense en la Ciudad de México contra esta medida que calificaron "criminal, unilateral y genocida".
Alrededor de 50 personas se manifestaron con banderas cubanas y de Palestina: "Llamarlo embargo es un eufemismo que esconde una cruel y brutal realidad contra todo un pueblo, es un bloqueo; un acto de guerra en tiempos de paz".
Es urgente tumbar el bloqueo, no basta con denunciarlo ante la ONU, insistieron al confiar en que los países votarán porque se levante. Acusaron que la Carta de las Naciones Unidas está siendo ignorada "con descaro".
