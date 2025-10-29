Más Información

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

EU castiga al AIFA y al AICM; revoca 13 rutas

La mañanera de Sheinbaum, 29 de octubre, minuto a minuto

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

En el marco de la votación en la ONU contra el a , personas cubanas en México se manifestaron afuera de la embajada estadounidense en la Ciudad de México contra esta medida que calificaron "criminal, unilateral y genocida".

Colectivos a favor de Cuba y ciudadanos cubanos se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en México contra el bloqueo a la isla, de cara a la votación en la ONU. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Colectivos a favor de Cuba y ciudadanos cubanos se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en México contra el bloqueo a la isla, de cara a la votación en la ONU. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Alrededor de 50 personas se manifestaron con banderas cubanas y de Palestina: "Llamarlo embargo es un eufemismo que esconde una cruel y brutal realidad contra todo un pueblo, es un bloqueo; un acto de guerra en tiempos de paz".

Colectivos a favor de Cuba y ciudadanos cubanos se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en México contra el bloqueo a la isla, de cara a la votación en la ONU. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Colectivos a favor de Cuba y ciudadanos cubanos se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en México contra el bloqueo a la isla, de cara a la votación en la ONU. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Es urgente tumbar el bloqueo, no basta con denunciarlo ante la ONU, insistieron al confiar en que los países votarán porque se levante. Acusaron que la Carta de las Naciones Unidas está siendo ignorada "con descaro".

Colectivos a favor de Cuba y ciudadanos cubanos se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en México contra el bloqueo a la isla, de cara a la votación en la ONU. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
