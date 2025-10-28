Más Información

Gobierno de Trump revoca la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

En el marco de la votación en la contra el bloqueo de Estados Unidos a , personas cubanas en México se manifestaron afuera de la embajada estadounidense en la Ciudad de México contra esta medida que calificaron "criminal, unilateral y genocida".

Al grito de "¡Cuba sí, bloqueo no!", también integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, del Partido Comunista, del Partido Popular y Socialista, entre otras , urgieron a "tumbar el bloqueo" y acusaron una presión estadounidense contra países para cambiar su voto en la votación este miércoles.

"Tumbar el bloque es imperativo, humano y ético", expresó Paul Luna Hidalgo, representante de la Unidad de las Izquierdas en México.

Cubanos en México protestan en embajada de EU contra bloqueo ante votación en la ONU (28/10/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Alrededor de 50 personas se manifestaron con banderas cubanas y de Palestina: "Llamarlo embargo es un eufemismo que esconde una cruel y brutal realidad contra todo un pueblo, es un bloqueo; un acto de guerra en tiempos de paz".

Durante la manifestación se registró una discusión entre un joven que acusó que "en Cuba hay dictadura" y un participante que le invitó a visitar la isla.

También expresaron su solidaridad con Venezuela y rechazaron que Cuba esté en la lista de países.

Cubanos en México protestan en embajada de EU contra bloqueo ante votación en la ONU (28/10/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Es urgente tumbar el bloqueo, no basta con denunciarlo ante la ONU, insistieron al confiar en que los países votarán porque se levante. Acusaron que la Carta de las Naciones Unidas está siendo ignorada "con descaro".

Después de que en días pasados se quitaron las vallas que resguardan la embajada sobre la avenida Paseo de la Reforma, este día se volvieron a colocar impidiendo el paso a peatones, cilclistas y automovilistas.

