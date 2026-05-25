La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 25 de mayo en las alcaldías:

Magdalena Contreras

Tlalpan

Xochimilco

Además, actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

En esas demarcaciones se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 14:45 y las 20:00 horas.

Lee también Mauricio Tabe defiende gestión en Miguel Hidalgo; asegura avances en seguridad y servicios públicos en CDMX

Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Lee también SSC despliega operativo en el Ángel de la Independencia; sancionan a 53 conductores tras final Pumas vs Cruz Azul

Intensificación de vientos

Además, la SGIRPC emitió alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche este lunes en las demarcaciones:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

dmrr