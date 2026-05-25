Metrópoli | 25-05-26 | 17:03 | Actualizada | 25-05-26 | 17:03 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 25 de mayo en las alcaldías:

  • Magdalena Contreras
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Además, actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta

En esas demarcaciones se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 14:45 y las 20:00 horas.

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la recomendó a la población

  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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Intensificación de vientos

Además, la SGIRPC emitió alerta amarilla por con rachas fuertes para la tarde y noche este lunes en las demarcaciones:

  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

dmrr

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