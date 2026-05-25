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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 25 de mayo en las alcaldías:
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
- Xochimilco
Además, actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
En esas demarcaciones se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 14:45 y las 20:00 horas.
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Recomendaciones
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población
- Portar paraguas o impermeable
- Utilizar el líquido para regar las plantas
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
- Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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Intensificación de vientos
Además, la SGIRPC emitió alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche este lunes en las demarcaciones:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
dmrr
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