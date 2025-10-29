Más Información

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

La mañanera de Sheinbaum, 29 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de octubre, minuto a minuto

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Destituyan a Taibo “o será señalado donde se pare”: mujeres en mitin

Destituyan a Taibo “o será señalado donde se pare”: mujeres en mitin

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Bloqueos carreteros afectan a miles en la región del Bajío

Bloqueos carreteros afectan a miles en la región del Bajío

Puerto Príncipe. Al menos 10 personas murieron y varias están desaparecidas en la ciudad de Petit-Goâve, en el sur de, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del por el Caribe, informaron las autoridades locales.

Decenas de casas se derrumbaron y, hasta esta mañana, algunas personas seguían atrapadas bajo los escombros, de acuerdo con la información disponible.

El río La Digue se desbordó y arrastró a varios habitantes de la ciudad sureña de Petit-Goave, según el alcalde de la población y el director general de un hospital local, que precisaron que se habían encontrado una decena de cuerpos y que se busca a un número indeterminado de desaparecidos. *Con información AFP

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias. Foto: Banco del Bienestar / iStock / Marvin Samuel Tolentino Pineda

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX para descargarla. Foto: iStock / Inside Creative House / Gobierno de México

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX. Tutorial para descargarla

Visa americana. iStock

Estados Unidos explica por qué puede cancelar tu visa “en cualquier momento” y sin previo aviso

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave? Foto: CANVA

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave?

Día de Muertos: Día de las Ánimas Olvidadas iStock/Cavan Images

Día de Muertos: ¿Cuándo se pone la ofrenda para el Día de las Ánimas Olvidadas y qué lleva?