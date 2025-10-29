Puerto Príncipe. Al menos 10 personas murieron y varias están desaparecidas en la ciudad de Petit-Goâve, en el sur de Puerto Príncipe, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán "Melissa" por el Caribe, informaron las autoridades locales.

Decenas de casas se derrumbaron y, hasta esta mañana, algunas personas seguían atrapadas bajo los escombros, de acuerdo con la información disponible.

El río La Digue se desbordó y arrastró a varios habitantes de la ciudad sureña de Petit-Goave, según el alcalde de la población y el director general de un hospital local, que precisaron que se habían encontrado una decena de cuerpos y que se busca a un número indeterminado de desaparecidos. *Con información AFP

