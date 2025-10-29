Más Información

Moscú. "No hay nada igual", presumió este miércoles el presidente ruso, , al hablar del "exitoso" ensayo de un dron submarino con propulsión atómica y capacidad nuclear que, según el dirigente, o puede ser interceptado. ¿Qué sabemos acerca de esta nueva arma?

Aunque los detalles son escasos, en una reunión con soldados heridos en , Putin indicó que el dron, al que llamó Poseidón, fue probado el martes por primera vez con "gran éxito". Poseidón, dijo, es inigualable en velocidad y profundidad, y "no hay forma de interceptarlo".

Según Putin, el reactor nuclear que impulsa a "Poseidón" es "100 veces más pequeño" que los de los submarinos, y el poder de su ojiva nuclear es "significativamente mayor que el de nuestro proyectado misil balístico intercontinental Sarmat".

Lee también:

De acuerdo con los medios rusos, "Poseidón" es, en esencia, un torpedo autónomo con capacidad nuclear y fue diseñado para explotar cerca de las costas y desatar un poderoso tsunami radiactivo que volvería inhabitables las ciudades costeras.

¿Cómo funciona Poseidón?

Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada anteriormente por la agencia oficial de noticias TASS.

“Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado "Poseidón", también equipado con una unidad de energía nuclear”, indicó Putin.

“Por primera vez, logramos no sólo lanzarlo con un motor de lanzamiento desde un submarino portador, sino también lanzar la unidad de energía nuclear que este dispositivo utilizó un cierto tiempo”, dijo Putin.

Putin había revelado en 2018 el desarrollo por parte del ejército ruso de armas ultramodernas -entre ellas los misiles Burevestnik y los drones Poseidón- destinadas, según Moscú, a hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.

Está previsto que, a largo plazo, "Poseidón" equipe al "Belgorod", submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el dron.

Putin también reveló nuevos detalles sobre el misil de crucero "Burevestnik", diciendo que su reactor nuclear es "mil veces más pequeño" que el de un submarino.

Lee también

El domingo, el principal oficial militar de Rusia, el general Valery Gerasimov, informó a Putin que una prueba del Burevestnik el 21 de octubre fue un éxito total.

El misil cubrió 14 mil kilómetros durante un vuelo de 15 horas utilizando combustible nuclear y realizó maniobras "demostrando sus altas capacidades para evadir sistemas de defensa aérea y de misiles", sostuvo Gerasimov.

Putin ha exhibido repetidamente el poderío nuclear de Rusia desde que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, declarando que Moscú estaba preparado para usar "todos los medios" para proteger sus intereses de seguridad. Nuevamente recurrió al mensaje nuclear desde que Trump suspendió una cumbre con él en Budapest y declaró sus primeras sanciones importantes contra Rusia desde que regresó a la Casa Blanca.

desa/mgm

Google News

