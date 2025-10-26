Quito. El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este domingo de la detención de un sujeto que presuntamente se encargaba de las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador.

El hombre, considerado como "un objetivo de alto valor", fue identificado como Simón Agapo M. alias "El Tunco", y fue capturado por la Policía Nacional y trasladado inmediatamente a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, indicó el funcionario.

"Este sujeto manejaba TODAS las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador", señaló Reimberg en su cuenta de la red social X, en la que colocó imágenes del traslado del sujeto.

Lee también Presidente de Ecuador confirma intento de envenenamiento con mermelada y chocolate

#ATENCIÓN



Capturado Objetivo de Alto Valor



Simón Agapo M. alias “El Tunco” delincuente presuntamente vinculado a actividades de narcotráfico, fue capturado por la Policía Nacional hoy en Rocafuerte y trasladado inmediatamente a La Roca.



Este sujeto manejaba TODAS las… pic.twitter.com/1DUN6I25T6 — John Reimberg (@JohnReimberg) October 26, 2025

El ministro terminó el mensaje señalando: "Cero impunidad para los delincuentes!".

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

Esa situación llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm