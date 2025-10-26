Más Información

Sorpresa en Argentina; gobierno de Milei se impone en las legislativas

Döring califica megafarmacia como elefante blanco; denuncia saqueo al erario

Crónica del Gran Premio de México; una fiesta casi completa, con un solo ausente

Mega Procesión de Catrinas en la CDMX 2025; sigue aquí el desfile minuto a minuto

Sheinbaum recorre Tren "El Insurgente"; entra en fase de pruebas y prevén servicio completo en enero de 2026

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

Cuba en sus letras: "Absurdo tropical desdichado y a la vez literariamente delicioso"

Quito. El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este domingo de la detención de un sujeto que presuntamente se encargaba de las operaciones de narcotráfico entre , México y Ecuador.

El hombre, considerado como "un objetivo de alto valor", fue identificado como Simón Agapo M. alias "El Tunco", y fue capturado por la Policía Nacional y trasladado inmediatamente a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de , indicó el funcionario.

"Este sujeto manejaba TODAS las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador", señaló Reimberg en su cuenta de la red social X, en la que colocó imágenes del traslado del sujeto.

El ministro terminó el mensaje señalando: "Cero impunidad para los delincuentes!".

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

Esa situación llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

desa/mgm

