Quito. El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este domingo de la detención de un sujeto que presuntamente se encargaba de las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador.
El hombre, considerado como "un objetivo de alto valor", fue identificado como Simón Agapo M. alias "El Tunco", y fue capturado por la Policía Nacional y trasladado inmediatamente a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, indicó el funcionario.
"Este sujeto manejaba TODAS las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador", señaló Reimberg en su cuenta de la red social X, en la que colocó imágenes del traslado del sujeto.
El ministro terminó el mensaje señalando: "Cero impunidad para los delincuentes!".
Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.
Esa situación llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".
