El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el jueves que intentaron envenenarlo con "tres químicos" añadidos a una mermelada y unos chocolates que le regalaron en un evento público.
La presencia de tres compuestos "en una alta concentración es imposible que no haya sido intencional", señaló Noboa en una entrevista con CNN. "Presentamos la denuncia, presentamos las pruebas, la concentración de los tres químicos", añadió.
No es la primera vez que Noboa denuncia intentos de matarlo. A inicios de octubre, sin presentar pruebas, el gobierno aseguró que el auto en el que viajaba el presidente recibió impactos de bala disparadas por manifestantes indígenas.
Lee también Noboa anuncia disminución de precio del diésel desde diciembre tras fin de paro en Ecuador
El hecho ocurrió el pasado viernes en la ciudad de Babahoyo, donde el jefe de Estado había asistido en el marco de una visita. Sin embargo, fue el martes cuando se confirmó a través de un informe que el obsequio contenía productos con químicos peligrosos.
Según el medio ecuatoriano El Comercio, una emprendedora del lugar le entregó al equipo de protocolo presidencial varios productos artesanales a modo de obsequio y, después de una inspección rutinaria, los agentes hallaron irregularidades en tres de los ocho artículos que recibieron, por lo que iniciaron un proceso de investigación.
La Casa Militar confirmó que tres productos de los ocho que fueron entregados al presidente -una mermelada de tamarindo, una mistela de cacao y una mermelada de chocolate- contenían sustancias químicas peligrosas. Los tres frascos fueron aislados y enviados a los laboratorios, mientras que los otros cinco fueron devueltos.
