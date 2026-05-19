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Pisté, Yucatán. - El y el Patronato Cultur cerraron este martes la zona arqueológica de debido a labores de mantenimiento; sin embargo, artesanos, comerciantes y guías de turistas, que se niegan a abandonar el antiguo parador turístico, tomaron las instalaciones, permitiendo el libre paso de los turistas.

Al respecto, el acusó al INAH y al Gobierno del Estado de romper la mesa de diálogo que mantenían desde hace varias semanas y de colocar vallas en el antiguo acceso a la para obligar a hacer uso del Centro de Atención a Visitantes (Catvi), el cual es rechazado por los artesanos, ya que afecta su economía.

El conflicto estalló la madrugada de este martes durante una reunión entre líderes artesanos y autoridades estatales y federales, cuando de manera repentina llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional para bloquear accesos. El operativo provocó el enojo de los pobladores, que salieron a manifestarse y suspendieron el diálogo.

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El INAH anunció en su página de Facebook el cierre de la zona arqueológica. | Foto: Especial.
El INAH anunció en su página de Facebook el cierre de la zona arqueológica. | Foto: Especial.

“El Gobierno del Estado ha cometido un acto de traición contra nuestro pueblo y nuestros acuerdos, mandando a colocar rejas en el parador principal de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, violando las mesas de diálogo y los acuerdos establecidos con la comunidad”, señalaron los inconformes.

“Nosotros ya teníamos todo listo para que el convenio fuera firmado en beneficio del pueblo maya y de nuestras familias. Hoy intentan imponerse y cerrar el paso a los derechos de nuestra gente”, acusó el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté.

La mañana de este martes, los manifestantes abrieron la zona arqueológica de Chichén Itzá, permitiendo la entrada a los turistas de forma gratuita, aunque la tensión entre artesanos y autoridades continúa, ya que se reforzó la presencia de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.

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El Consejo Indígena de Gobierno de Pisté insistió en que el movimiento es pacífico y legítimo, por lo que no existe intención de afectar la economía de la región ni la experiencia de los visitantes.

El Consejo Indígena de Gobierno de Pisté insistió en que el movimiento es pacífico y legítimo. | Foto: Especial.
El Consejo Indígena de Gobierno de Pisté insistió en que el movimiento es pacífico y legítimo. | Foto: Especial.

Los artesanos insistieron en que su prioridad es evitar confrontaciones y que mantienen su disposición de reanudar la mesa de diálogo con las autoridades federales y estatales para retomar las negociaciones de manera inmediata, pacífica y respetuosa.

Por su parte, el INAH anunció en su página de Facebook el cierre de la zona arqueológica, y del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) y del antiguo parador turístico.

La publicación generó diversas reacciones de reclamo, ya que pobladores aseguran que este cierre se debe a las movilizaciones de las personas inconformes, entre ellos ejidatarios y artesanos.

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JACL/cr

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