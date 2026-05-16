Más Información

Gobernadora interina de Sinaloa se deslinda de Gerardo Mérida; Sedena lo nombró, no Rocha, dice

Gobernadora interina de Sinaloa se deslinda de Gerardo Mérida; Sedena lo nombró, no Rocha, dice

Cruz Azul derrota a Chivas; clasifica a la final del Clausura 2026

Cruz Azul derrota a Chivas; clasifica a la final del Clausura 2026

Ariadna Montiel pide firmas contra Maru Campos; dice que marcha en Chihuahua reunió a 20 mil personas

Ariadna Montiel pide firmas contra Maru Campos; dice que marcha en Chihuahua reunió a 20 mil personas

Acamoto 2026: Con gas lacrimógeno, policías y soldados desalojan a motociclistas de La Costera; reportan 3 lesionados y varios detenidos

Acamoto 2026: Con gas lacrimógeno, policías y soldados desalojan a motociclistas de La Costera; reportan 3 lesionados y varios detenidos

Christian Chávez habla de RBD en el Tecate Emblema: “No puede ser que por una lana no se vuelvan a juntar”

Christian Chávez habla de RBD en el Tecate Emblema: “No puede ser que por una lana no se vuelvan a juntar”

Partidos ocultan destino de recursos

Partidos ocultan destino de recursos

Mérida, Yucatán. - registra una de las etapas de menor incidencia de en los últimos años, pues datos de la Secretaría de Salud Federal revelan que de enero a la fecha se han confirmado solo nueve casos de la enfermedad.

Esta cifra coloca a la entidad entre las de menor circulación del virus en la península, muy por debajo de , que acumula 67 casos, y de , donde se han confirmado 10 contagios.

Hay que señalar que en 2023, Yucatán enfrentó una de las temporadas más complicadas por dengue con más de 10 mil 460 casos de dengue; en 2024 los contagios confirmados descendieron a 368, y en el 2025 la cifra cerró por debajo de los 200 casos.

Lee también

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Dengue, los contagios detectados este año se concentran principalmente en los municipios de Mérida, Progreso y Tixméhuac, y la mayoría corresponde a dengue no grave.

Hasta ahora no se han reportado defunciones relacionadas con la enfermedad en la entidad.

Autoridades sanitarias atribuyen la disminución a las campañas permanentes de fumigación, descacharrización y eliminación de criaderos implementadas en municipios urbanos y comisarías, además del monitoreo epidemiológico reforzado en zonas consideradas de riesgo.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/ cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]