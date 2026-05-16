Mérida, Yucatán. - Yucatán registra una de las etapas de menor incidencia de dengue en los últimos años, pues datos de la Secretaría de Salud Federal revelan que de enero a la fecha se han confirmado solo nueve casos de la enfermedad.

Esta cifra coloca a la entidad entre las de menor circulación del virus en la península, muy por debajo de Quintana Roo, que acumula 67 casos, y de Campeche, donde se han confirmado 10 contagios.

Hay que señalar que en 2023, Yucatán enfrentó una de las temporadas más complicadas por dengue con más de 10 mil 460 casos de dengue; en 2024 los contagios confirmados descendieron a 368, y en el 2025 la cifra cerró por debajo de los 200 casos.

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De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Dengue, los contagios detectados este año se concentran principalmente en los municipios de Mérida, Progreso y Tixméhuac, y la mayoría corresponde a dengue no grave.

Hasta ahora no se han reportado defunciones relacionadas con la enfermedad en la entidad.

Autoridades sanitarias atribuyen la disminución a las campañas permanentes de fumigación, descacharrización y eliminación de criaderos implementadas en municipios urbanos y comisarías, además del monitoreo epidemiológico reforzado en zonas consideradas de riesgo.

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JACL/ cr