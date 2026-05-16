Mérida, Yucatán. - El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) Mérida, José Enrique Molina Casares, señaló que los recurrentes apagones en Yucatán ya afectan ventas y operaciones de comercios, lo que se traduce en pérdidas millonarias.

Manifestó que la temporada de calor representa uno de los periodos más complicados para el sector comercial debido al incremento en la demanda energética provocado por las altas temperaturas, las cuales han superado los 40 grados centígrados.

“Los apagones registrados en Yucatán durante la actual temporada de calor ya comienzan a impactar directamente a comercios, principalmente por pérdidas en ventas, fallas operativas y afectaciones en negocios que dependen totalmente de la electricidad para funcionar”, recalcó.

“Los apagones registrados en Yucatán durante la actual temporada de calor ya comienzan a impactar directamente a comercios, principalmente por pérdidas en ventas", dijo el presidente de la canaco. | Foto: Especial.

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Molina Casares indicó que la Canaco mantiene comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para alertar a empresarios sobre apagones programados que, en algunos casos, pueden extenderse por más de cuatro horas.

Buscamos que los negocios afiliados puedan tomar previsiones y reducir afectaciones económicas, especialmente en establecimientos que dependen de refrigeración, internet, terminales de cobro y equipos eléctricos para continuar operando normalmente, comentó.

Sin embargo, reconoció que varios cortes ocurren de manera inesperada debido a emergencias o fallas técnicas, lo que dificulta informar con anticipación suficiente a los comerciantes y aumenta las pérdidas en operaciones y ventas.

El dirigente empresarial añadió que las energías renovables, principalmente la solar, comienzan a convertirse en una alternativa cada vez más utilizada por comercios y empresas que buscan reducir riesgos ante los apagones y disminuir costos de operación a largo plazo.

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