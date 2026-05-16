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Chihuahua.- La tarde de este sábado, arribaron al aeropuerto de Chihuahua la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y Andy López Beltrán, secretario de Organización del partido.
Ambos fueron recibidos con manifestantes que rechazan la llegada de militantes morenistas a la entidad.
La presencia de ambos se debe a la participación que tendrán esta tarde en la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional convocada por Morena en la glorieta a Pancho Villa.
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A la par de esta situación, en las carreteras de Chihuahua hay decenas de vehículos de carga, camiones de viaje y automovilistas varados debido a los bloqueos que mantienen ciudadanos para impedir el paso de camiones que llevan a personas de otros municipios a la manifestación.
Hasta esta tarde, el punto más congestionado es a la altura de El Sauz en la carretera Chihuahua a Juárez.
En el sur del estado también se han reportado bloqueos en las carreteras con largas filas para poder cruzar de un municipio a otro.
De momento, Morena en Chihuahua rechazó estos hechos y afirmó que la marcha sigue en pie para esta tarde a las 4:00 pm en la glorieta a Pancho Villa.
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Senadores morenistas aseguran que manifestantes son enviados por gobierno de Maru Campos
Senadores morenistas acusaron al gobierno chihuahuense a cargo de Maru Campos de realizar los bloqueos en carreteras para imposibilitar el acceso a la Marcha por la Seguridad de Chihuahua. Al mismo tiempo, responsabilizaron a la gobernadora y a funcionarios estatales de cualquier situación que pudiera poner en riesgo a quienes se integren a la manifestación.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, el partido guinda se pronunció ante la presencia de presuntas personas infiltradas que busquen causar conflictos durante una protesta convocada por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena.
Además, pidió ejercer el libre derecho a la manifestación: “Exigimos garantías para el ejercicio libre y pacífico de los derechos políticos y de manifestación”, expresaron senadores por Morena.
"La derecha irracional de Chihuahua, encabezada por María Eugenia Campos, sigue quebrantando la Ley. Ahora bloquean accesos a la Ciudad de Chihuahua", comentó en una publicación el senador morenista de la entidad, Juan Carlos Loera, a través de X, agregando que presentará denuncias formales.
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Al respecto, también se posicionó la senadora Andrea Chávez: "A pocas horas de la marcha más grande de la historia de Chihuahua, los panistas muestran su desesperación, pero ya nada pueden hacer..." publicó en X.
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JACL/cr
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