Kanasín, Yucatán. - El gobernador Joaquín Díaz Mena solicitó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para ejecutar el Plan Renacimiento Maya para Mérida, ya que la capital yucateca y su zona metropolitana están rebasadas por temas de agua potable, movilidad y equipamiento.

Durante la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín, el mandatario estatal expuso ante la presidenta que el plan busca resolver, junto con la Federación, la situación que afecta a 1.5 millones de habitantes de la capital yucateca.

Señaló que muchas familias enfrentan problemas por la baja presión del agua, por lo que el Gobierno estatal analiza solicitar un crédito de mil 500 millones de pesos para impulsar estas acciones y garantizar mejores servicios para la población.

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Díaz Mena indicó que el Plan Renacimiento para Mérida incluye nuevas zonas de captación de agua potable, modernización de equipos de bombeo, reparación y ampliación de la red de distribución con más de 50 años de antigüedad y construcción de nuevas plantas de captamiento de aguas residuales.

También se rehabilitarán intersecciones con el Periférico para disminuir el tráfico que se registra en zonas vehiculares hasta por 20 minutos, entre ellas la salida a Caucel y Conkal.

Asimismo, el Gobernador anunció la creación de la nueva Ciudad Bienestar, que estará ubicada en el municipio de Ucú, donde se dará paso a la construcción de viviendas.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el visto bueno a la solicitud del gobernador Joaquín Díaz Mena para atender el desabasto del vital líquido en la capital yucateca.

“Se me olvidaba algo, vamos a ayudar al gobernador a que Mérida tenga agua”, declaró la mandataria federal durante su participación en la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín.

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JACL/ cr