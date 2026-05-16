Cuernavaca, Mor.- Una gran olla de lixiviados con excremento de caballo es protegida con extremo cuidado en el invernadero La Fortaleza, porque de ahí surge el activador fisiológico, abono orgánico, para prevenir plagas, fortalecer los frutos de jitomate y limón, y las mazorcas de maíz.

En La Fortaleza, situado en un campo del municipio de Jiutepec, zona metropolitana de Cuernavaca, también elaboran té de lum, un abono líquido orgánico altamente nutritivo para las plantas que se obtiene sumergiendo humus de lombriz o composta en agua para extraer sus microorganismos y nutrientes. Pero su mejor apuesta para garantizar el sello de la agroecología es el activador fisiológico.

Al otro lado del estado, en el municipio de Yecapixtla, se encuentra el Agroparque Yecapixtla con 30 hectáreas de invernadero de alta tecnología, donde se producen hortalizas de manera orgánica con productos agroecológicos, una técnica de cultivo que abrió las puertas a varios productos morelenses en Europa, dice Oscar Jiménez Bahena, presidente del Consejo Estatal de Agroexportadores y Agroindustriales de Morelos (CEAYAM).

Varios productos morelenses producidos de manera orgánica con productos agroecológicos ya son comerciados en algunas partes de Europa. Foto ilustrativa: (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Lee también Reciben con abucheos a dirigentes de Morena en el aeropuerto de Chihuahua; senadores denuncian bloqueos carreteros

El Morelos, añade la secretaria de Desarrollo Agropecuario, (Sedagro) Margarita Galeana, el campo vive una transformación radical impulsada por la innovación biológica aportada por productores independientes y empresas como Agrifor México, que han consolidado un modelo de producción de fertilizantes orgánicos que supera los rendimientos de la agricultura tradicional.

La estrategia se basa en citratos de magnesio y fosfitos de potasio extraídos de fuentes naturales, y así la empresa morelense ha logrado detonar la productividad agrícola en México, Centro y Sudamérica.

La clave del éxito, afirma Fabián Andújar Andújar, director de Agrifor, radica en la sustitución de químicos por insumos biológicos certificados, que incluyen insecticidas y fungicidas botánicos, diseñados bajo leyes orgánicas internacionales.

Lee también Godoy comparece en Fiscalía de Michoacán; asegura que detenidos por asesinato de Carlos Manzo pertenecen al Movimiento del Sombrero y al CJNG

A diferencia de los métodos tradicionales, la tecnología de Agrifor garantiza la regeneración de suelos y la protección del medio ambiente, eliminando la toxicidad de las cosechas sin sacrificar la rentabilidad del productor, asegura.

El alcance de esta actividad ha trascendido las fronteras y ha posicionado a Morelos como el epicentro de la mayor plataforma educativa agrícola de habla hispana, con presencia digital en más de 20 países, porque decidió democratizar la ciencia aplicada y permite que los agricultores no solo compren el insumo, sino que aprendan a fabricar sus propios biofertilizantes, asegura Andujar.

Avanza agroecología

Según el Censo Agropecuario 2022 del INEGI, Morelos cuenta con una superficie agrícola de 175,096 hectáreas, y los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2024), refieren que el estado ocupa el primer lugar nacional en producción de nopal y nopalitos, octavo en agave tequilero, quinto en aguacate, octavo en arroz palay, noveno en caña de azúcar, octavo en berenjena, calabacita y cebolla, décimo en durazno, quinto en pepino, tercer lugar en pera, séptimo en sorgo y noveno en zarzamora.

Lee también Yucatán registra drástica caída del dengue; se han reportado 9 casos en lo que va del año

Con esa base estadística, la titular de Sedagro presumió avances en la transición a sistemas de producción libres de agroquímicos en 25 mil hectáreas de cultivo, y en el cierre del 2º Encuentro Morelos en la Transición Agroecológica, confirmó que alrededor de 8 mil productores locales han sustituido fertilizantes sintéticos por bioinsumos para mitigar el impacto ambiental y restaurar la fertilidad de los suelos.

La estrategia, impulsada por la administración estatal de Margarita González Saravia, se centra en la resiliencia climática y subrayó que el modelo agroecológico estatal elimina la dependencia de insumos externos costosos, permitiendo a los productores acceder a mercados con estándares de sostenibilidad más altos.

Oscar Jiménez, presidente del CEAYAM, resaltó que del catálogo exportable al extranjero destaca, por ejemplo, el aguacate con unas 3 mil toneladas a Europa, Medio Oriente, Asia, Canadá además de productos procesados como carambolo, pitaya, hortalizas como jitomates y pepino persa. El higo se va de preferencia a Estados Unidos y Canadá en un volumen de hasta mil 600 toneladas cada año.

Lee también Ariadna Montiel y Andy López Beltrán encabezan la Marcha por la Soberanía convocada por Morena en Chihuahua; participan militantes del partido

El tránsito hacia la agroecología fue expuesto por la gobernadora Margarita González Saravia en mayo de 2025, siete meses después de rendir la protesta de ley, y se propuso convertir a Morelos en el primer estado agroecológico del país, crear el Consejo Agroecológico y ser el primero en el país en contar con un estudio completo de sus suelos.

La estrategia impulsada por la gobernadora Margarita González Saravia es convertir al estado Morelos en el primer estado agroecológico del país. Foto: iStock

Jitomate de calidad

Germán Morales y Oscar Rodríguez cultivan jitomate Saladet, calidad premium, en una superficie cubierta de 2 mil 600 metros cuadrados, donde tienen 4 mil 800 plantas. La producción del invernadero La Fortaleza abastece al mercado local y mediante su activador fisiológico elaborado con lixiviados y excremento de caballo logran frutos de lata calidad.

Es un abono orgánico libre de químicos y otras sustancias que resultan nocivas para la planta, y la efectividad del mismo fue posible por la capacitación que recibieron de técnicos de Sedagro.

Lee también “Acapulco es para disfrutar, no para morir”

Foto: iStock

“Tenemos un módulo de lixiviado y con otros componentes orgánicos los utilizamos para fertilizar y foliar nuestra planta de jitomate. Le metemos un tratamiento de desinfección y logramos obtener un líquido que es el lixiviado con otros componentes. Con eso fertilizamos para contener el nemátodo”, explica Germán Morales.

En el Agroparque de Yecapixtla se asienta la empresa Agrifor, dirigida por Fabián Andujar, una empresa con más de 10 años en capacitación agrícola, producción e innovación de fertilizantes orgánicos, insecticidas y fungicidas botánicos.

Los trabajos de los biofertilizantes comenzaron en 2014 con la visión de hacer un cambio en la agricultura, no solo en México sino en el mundo y actualmente, de forma digital, tienen presencia en más de 20 países de habla hispana.

Lee también UAT confiere Doctorado Honoris Causa a David Kershenobich; destacan trayectoria científica y humanista del secretario de Salud

“Agrifor México ha hecho que Morelos sea el epicentro de este gran movimiento con apoyo del Consejo de agroexportadores y del gobierno estatal”, dijo Andujar y afirmó que actualmente su fertilizante orgánico es utilizado principalmente el los cultivos de jitomate, pepinos, aguacates, abarca todas las hortalizas, cereales y frutales con resultados visibles en tres y cuatro días, y ahorros de hasta un 80% en sus costos de producción.

“Lo que hacemos es que una vez que enseñamos a que ellos (los productores) puedan crear sus propios fertilizantes o utilizar los de nosotros, les damos un plan de acción para que puedan aplicarlo a cada etapa de cada cultivo”, explicó.

¿Y ustedes qué ganan?

Nosotros impartimos los cursos, aunque es simbólico, porque, por ejemplo, una fórmula tradicional, una estequiometría, onda entre los 50 y los 65 mil dólares y nosotros damos la fórmula por 400 pesos a nivel mundial, aproximadamente 20 dólares, porque lo que buscamos es tener un impacto agroecológico, pero también un impacto social y económico.

Lee también Población no se resigna a vivir en la inseguridad: obispo de Cuernavaca; “No queremos aprender a vivir anestesiados frente al sufrimiento humano”

Incursión mundial

En noviembre de 2025 el gobierno estatal envió una misión comercial a Países Bajos que derivó en 12 citas de negocio y procesos de seguimiento empresarial con resultados tangibles, como la colaboración técnica y productiva con firma global Dümmen Orange, líder mundial en hibridación y floricultura, interesada en desarrollar proyectos con el sector ornamental de la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico, Víctor Sánchez Trujillo, informó que la delegación estatal participó en el International Floriculture Trade Fair y el Trade Fair Aalsmeer, los encuentros más relevantes de la floricultura europea, donde se concretaron 12 citas de negocios que hoy avanzan en procesos de seguimiento y visitas técnicas.

vr/cr