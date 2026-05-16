Acapulco.— Con la llanta trasera de su moto deportiva desgastada por correr a 285 km/h y su gorra “de la suerte”, que desde hace 27 años únicamente usa en las ediciones del Acamoto, Víctor, conocido entre sus amigos como el Niño Gasolina, llegó desde la alcaldía Gustavo A. Madero.

Portando su equipo de protección, en su moto con modificaciones que, entre todo suma unos 300 mil pesos, contó que se adelantó a la fecha convocada en redes sociales por diversos motoclubes para evitar a los pilotos inexpertos que, según él, abundan en el evento que ya se volvió una moda y no una fiesta para celebrar a la verdadera cultura biker.

“Mucha gente no sabe manejar, piensan que sólo es subirse y ya, vámonos, pero no saben si se van a accidentar o se van a matar. Cuando hay mucha gente inexperta, o nos tiran o los tiramos. Un consejo que les doy es que, si vienen cinco o seis, vénganse; pero si ya son más de 30, no jalen porque siempre, te lo digo por mi experiencia, de esas 30, dos o tres se van a caer”, aseguró Víctor, de oficio transportista.

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El originario de Cuautepec Barrio Bajo dice que cuando sube a su potro de acero los problemas se borran de su vida, pero que para seguir viviendo tiene que estar pendiente de la ruta para evitar ser víctima de otro accidente, pues ya lleva tres ingresos al hospital por descuidos que casi lo matan.

“He tenido tres accidentes fuertes. En uno iba a 220 kilómetros por hora, en otro a 200 y la última fue por una imprudencia de un taxista. A final de cuentas estoy bien. Hoy en día me gusta corregir mis errores. Tuve que meterme a circuitos para corregir mi frenado, mi manejo, mi postura y, sobre todo, mi inteligencia”, agregó el motociclista.

En el puerto, al que desde la noche del 14 de mayo comenzaron a llegar los primeros motociclistas al evento que se prevé sea masivo, el biker que llegó con un grupo pequeño de familiares y amigos al municipio turístico, invitó a los jóvenes a manejar con precaución y, sobre todo, a respetar a las motos.

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“Cuando vengan aquí a Acapulco, vengan a disfrutar, Acapulco es para disfrutar, no para venir a matarse, disfruten su moto, pero sobre todo disfruten su vida”, dijo.

Infracciones

El primer día del festival Acamoto dejó 112 infracciones, 24 motocicletas en el corralón, un detenido y 26 atenciones a turistas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.

Este año, el Acamoto se está realizando de forma distinta, desde el inicio se implementó una operación desde la entrada en las principales avenidas del puerto.

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La mañana del jueves, en la caseta de cobro de peaje La Venta de la Autopista del Sol, soldados de la Guardia Nacional y del Ejército, junto con policías estatales, instalaron retenes de vigilancias. Los mismo se instalaron en la Costera Miguel Alemán. En la Autopista del Sol, el coronel del Estado Mayor de la Guardia Nacional (GN), Everardo Solís Vélez, informó que las revisiones se realizan en cinco puntos estratégicos de vialidad con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes.

“Todos [los motociclistas] han pasado por las revisiones obligatorias, respetando los derechos humanos y el libre tránsito”, señaló.

También algunos hoteles instalaron vallas en sus fachadas para impedir que los participantes del festival entren a sus instalaciones.

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De acuerdo con reportes de las autoridades, el primer día arribaron a Acapulco unos 650 motociclistas y este viernes se calculó que llegaron al puerto otros 600 más.

En la edición del año pasado, el saldo del Acamoto fue letal: ocho personas muertas, 30 lesionadas, 45 detenidas, 120 motocicletas aseguradas, algunas con reporte de robo. Esos días se recolectaron unas 300 toneladas de basura, según reportó la Secretaría de Protección Civil de Guerrero.

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