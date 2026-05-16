Más Información
Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México: Sheinbaum; asegura que la 4T es un movimiento honrado
Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave de Rocha se entregan en EU; gobernador con licencia permanece sin aparecer en público
¿Nuevo incendio en Dos Bocas? Pemex reporta "flama" y vapor de agua por mantenimiento; instalaciones operan con normalidad, dice
Cuba difunde "guía" para proteger a la población ante una agresión militar; recomienda atender "señales de alarma aérea"
Javier Aguirre abre la puerta de la Selección Mexicana a los jugadores que siguen en Liguilla: La lista está abierta
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) confirió el Doctorado Honoris Causa al doctor David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud del Gobierno de México, por su trayectoria científica y humanista en favor de la salud pública.
La Asamblea Solemne fue celebrada en el Aula Magna del Centro Universitario Sur, y encabezada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado.
La máxima distinción académica que otorga la UAT le fue conferida, por sus aportaciones al desarrollo de la medicina, la investigación clínica y el fortalecimiento de las políticas de salud pública en México.
En su mensaje, luego de recibir el reconocimiento, el doctor David Kershenobich expresó su gratitud a la comunidad universitaria y afirmó que esta distinción representa un compromiso para continuar trabajando en favor de la salud pública y de la sociedad mexicana.
Lee también Universidad de Tamaulipas intensificará colaboración para combatir al gusano barrenador; destinan 15 mdp para control sanitario
Destacó el significado personal que tiene para él recibir este reconocimiento en Tampico, ciudad donde vivió parte de su formación académica y humana.
Además habló sobre la importancia de fortalecer una medicina más cercana, preventiva y con sentido humano, así como de impulsar la formación ética y profesional de las nuevas generaciones de médicos frente a los desafíos actuales en materia de salud pública.
En su momento, el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) elogió la relevancia de este reconocimiento como un acto de alto valor académico e institucional, que honra la trayectoria de una de las figuras más relevantes de la medicina mexicana.
Dijo que el doctor David Kershenobich, es un referente nacional e internacional por sus contribuciones a la investigación médica, la formación de especialistas y el fortalecimiento de las instituciones de salud pública.
Asimismo destacó su compromiso con una visión humanista de la medicina, y enfatizó el vínculo del homenajeado con Tamaulipas, lo que otorga un significado especial a esta distinción.
También refirió la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para consolidar un sistema de salud más eficiente, preventivo e integral, y reconoció la labor del galardonado al frente de las políticas sanitarias del país.
A su vez, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la entrega del Doctorado Honoris Causa representa uno de los actos de mayor relevancia para la Universidad, al reconocer a una figura cuya trayectoria ha estado dedicada al conocimiento, la investigación médica y el servicio a la sociedad.
Expresó que las contribuciones del doctor Kershenobich han dejado una huella profunda en la medicina mexicana, particularmente en el ámbito de la investigación científica y en el fortalecimiento de las instituciones de salud.
Este reconocimiento refleja la visión de una universidad comprometida con las grandes causas sociales y con la formación de profesionistas capaces de responder a los desafíos contemporáneos desde el conocimiento, la ética y el sentido humano.
El evento reunió a integrantes de la Asamblea Universitaria, autoridades académicas, funcionarios estatales y municipales, docentes, estudiantes e invitados especiales, consolidándose como uno de los actos institucionales más relevantes para la UAT.
Kershenobich constata fortaleza académica de la Facultad de Medicina de Tampico
Previo a la Asamblea Solemne, el doctor David Kershenobich visitó la Facultad de Medicina Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, acompañado por el rector Dámaso Anaya; la secretaria de Salud estatal, Adriana Marcela Hernández Campos; y el director de la institución, Raúl de León Escobedo.
El secretario de Salud federal recorrió las instalaciones e impartió la conferencia magistral “Sistema Universal de Salud de Nuestro País”, ante estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina, así como personal y directivos del sector salud.
Junto con el rector Dámaso Anaya, develó una placa conmemorativa por su visita y reconoció el fortalecimiento académico y la infraestructura especializada con la que actualmente cuenta la UAT para la formación de profesionales de la salud, destacando las áreas de simulación clínica, prácticas médicas y capacitación tecnológica observadas durante su recorrido.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]