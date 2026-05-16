Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) confirió el Doctorado Honoris Causa al doctor David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud del Gobierno de México, por su trayectoria científica y humanista en favor de la salud pública.

La Asamblea Solemne fue celebrada en el Aula Magna del Centro Universitario Sur, y encabezada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado.

La máxima distinción académica que otorga la UAT le fue conferida, por sus aportaciones al desarrollo de la medicina, la investigación clínica y el fortalecimiento de las políticas de salud pública en México.

En su mensaje, luego de recibir el reconocimiento, el doctor David Kershenobich expresó su gratitud a la comunidad universitaria y afirmó que esta distinción representa un compromiso para continuar trabajando en favor de la salud pública y de la sociedad mexicana.

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Destacó el significado personal que tiene para él recibir este reconocimiento en Tampico, ciudad donde vivió parte de su formación académica y humana.

Además habló sobre la importancia de fortalecer una medicina más cercana, preventiva y con sentido humano, así como de impulsar la formación ética y profesional de las nuevas generaciones de médicos frente a los desafíos actuales en materia de salud pública.

En su momento, el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) elogió la relevancia de este reconocimiento como un acto de alto valor académico e institucional, que honra la trayectoria de una de las figuras más relevantes de la medicina mexicana.

Dijo que el doctor David Kershenobich, es un referente nacional e internacional por sus contribuciones a la investigación médica, la formación de especialistas y el fortalecimiento de las instituciones de salud pública.

Asimismo destacó su compromiso con una visión humanista de la medicina, y enfatizó el vínculo del homenajeado con Tamaulipas, lo que otorga un significado especial a esta distinción.

También refirió la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para consolidar un sistema de salud más eficiente, preventivo e integral, y reconoció la labor del galardonado al frente de las políticas sanitarias del país.

A su vez, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la entrega del Doctorado Honoris Causa representa uno de los actos de mayor relevancia para la Universidad, al reconocer a una figura cuya trayectoria ha estado dedicada al conocimiento, la investigación médica y el servicio a la sociedad.

Expresó que las contribuciones del doctor Kershenobich han dejado una huella profunda en la medicina mexicana, particularmente en el ámbito de la investigación científica y en el fortalecimiento de las instituciones de salud.

Este reconocimiento refleja la visión de una universidad comprometida con las grandes causas sociales y con la formación de profesionistas capaces de responder a los desafíos contemporáneos desde el conocimiento, la ética y el sentido humano.

El evento reunió a integrantes de la Asamblea Universitaria, autoridades académicas, funcionarios estatales y municipales, docentes, estudiantes e invitados especiales, consolidándose como uno de los actos institucionales más relevantes para la UAT.

Kershenobich constata fortaleza académica de la Facultad de Medicina de Tampico

Previo a la Asamblea Solemne, el doctor David Kershenobich visitó la Facultad de Medicina Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, acompañado por el rector Dámaso Anaya; la secretaria de Salud estatal, Adriana Marcela Hernández Campos; y el director de la institución, Raúl de León Escobedo.

El secretario de Salud federal recorrió las instalaciones e impartió la conferencia magistral “Sistema Universal de Salud de Nuestro País”, ante estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina, así como personal y directivos del sector salud.

Junto con el rector Dámaso Anaya, develó una placa conmemorativa por su visita y reconoció el fortalecimiento académico y la infraestructura especializada con la que actualmente cuenta la UAT para la formación de profesionales de la salud, destacando las áreas de simulación clínica, prácticas médicas y capacitación tecnológica observadas durante su recorrido.