Cuernavaca, Mor. - En la 12.ª Marcha por la Paz, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, afirmó que la amplia participación ciudadana en la caminata demuestra que la población “no se quiere resignar” a vivir entre la inseguridad, los feminicidios y la extorsión.

Desde la iglesia de Tlaltenango, punto de partida, el también obispo de la Diócesis de Cuernavaca, hizo suyo el discurso del Papa León XIV sobre las nuevas formas de violencia que amenazan a los pueblos y pronunció que la peor tragedia de una nación no es solamente la violencia, sino acostumbrarse a ella hasta volverse un paisaje cotidiano.

“No queremos aprender a vivir anestesiados frente al sufrimiento humano”, dijo Castro Castro arropado por un contingente superior a las 7 mil personas, y algunos políticos que aprovecharon para tomarse fotos con el obispo.

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El mensaje del jerarca católico significó también un reclamo indirecto a las autoridades y señaló que el servicio público no debe verse como una vía de enriquecimiento personal, sino como una responsabilidad de entrega hacia la ciudadanía que confió en ellos.

El jerarca católico resaltó el tema de las personas desaparecidas y sostuvo que mentir sobre la realidad también es una forma de violencia. “No podemos negar en México los casi 133 mil desaparecidos. Nos duele cuando se maquillan las cifras, cuando el olor de las víctimas se minimiza, cuando las cifras se manipulan, cuando el sufrimiento se convierte en herramienta política o en simple recurso mediático, se vuelve a herir a quienes ya están cargando demasiado peso. La iglesia no está aquí para exagerar, ni para alimentar polarizaciones”, afirmó.

Morelos al desnudo

Castro Castro lamentó que a 12 años de la primera marcha las condiciones de inseguridad en Morelos sigan vigentes: Primer lugar nacional en percepción de inseguridad, feminicidios, violencia política; segundo lugar en homicidio doloso y décimo lugar de reclutamiento de menores por el crimen organizado. Subrayó el delito de extorsión que tiene su máxima expresión en el municipio de Cuautla, oriente del estado, considerado primer lugar nacional.

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Más adelante reconoció la baja en homicidios dolosos, aunque con cautela porque, dijo, crece en paralelo la extorsión y el pago por “derecho de piso”.

“El crimen organizado no solo controla territorio, quiere controlar instituciones, y algo que me duele particularmente como pastor, nuestros jóvenes están en el punto de mira. Morelos está entre los 10 estados con mayor reclutamiento de menores por el crimen organizado”, sostuvo.

Los jóvenes, abundó el jerarca católico, los escuchan porque muchas veces la escuela no los retiene y eso lo demuestra el hecho de que Morelos registre la segunda tasa de deserción escolar de bachillerato más alta del país. Mencionó asimismo el crimen de la activista Sandra Rosa Camacho, delegada municipal en el municipio de Temoac, que en agosto de 2025 advirtió públicamente que su vida corría peligro por denunciar redes de extorsión.

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De forma especial pronunció que en el pueblo de Huautla, sierra sureña de Morelos, considerado de los más pobres y olvidados, el crimen organizado cobra “piso” simplemente por vivir allí, por tener una casa, y cuando el párroco de San Francisco se convirtió en el último reducto de esperanza para la comunidad, el crimen organizado lo amenazó con quitarle la vida. Tan graves y tan concretas fueron esas amenazas que tuvo que salir de su comunidad para proteger su propia integridad.

A las autoridades expresó que la caminata no es una marcha contra ellos, sino con ellos. “Es el pueblo que les dice, los necesitamos, hagan lo que les corresponde. Gobernar, es no abandonar, es no renunciar a la responsabilidad de garantizar seguridad y bienestar de cada persona en el territorio que se les ha confiado”, afirmó Castro Castro.

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JACL/cr