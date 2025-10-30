Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

Suspenden vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York por “emergencia aérea”

Suspenden vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York por “emergencia aérea”

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Interceptan embarcación con 28 menores de edad en altamar; los trasladan a Topolobampo, Sinaloa

Interceptan embarcación con 28 menores de edad en altamar; los trasladan a Topolobampo, Sinaloa

¡Prepárate! Habrá hoy rodadas del terror de bicis y motos en la CDMX por Día de Muertos

¡Prepárate! Habrá hoy rodadas del terror de bicis y motos en la CDMX por Día de Muertos

El anunció que ha iniciado un “proceso formal” para retirar el título de príncipe a Andrew (Andrés), hijo de la fallecida reina Isabel II de .

En un comunicado, el Palacio indicó que se inició el proceso para retirar a Andrés, el tercer hijo de la fallecida monarca, y su favorito, “sus títulos y honores”, luego de las en su contra.

El comunicado señala que si bien hasta ahora “su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha proporcionado protección legal para continuar residiendo allí”, Andrés ya fue notificado formalmente de que “debe renunciar al contrato de arrendamiento y se trasladará a otro alojamiento privado”. De acuerdo con la cadena británica BBC, Andrés se mudaría a una propiedad situada en la finca privada de Sandringham, en Norfolk.

Lee también

La considera que estas medidas son “necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra”.

El comunicado subraya que los pensamientos y la solidaridad del y de la familia real “han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso”.

Un flujo constante de titulares negativos sobre Andrés y su relación con el fallecido financista , acusado de , había llevado al príncipe a renunciar a sus títulos, incluido el de Duque de York, pero hasta ahora mantenía el de príncipe.

Lee también

La publicación de un libro de memorias póstumo de , acusadora de Epstein, quien alegó que tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años, elevó la presión sobre Andrés y sobre la familia real británica. "Nobody’s Girl" detalló tres supuestos encuentros sexuales con Andrés, quien, según ella, actuaba como si creyera que "tener conmigo era su ".

Andrés, de 65 años, ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de Giuffre, pero se retiró de sus deberes reales después de una desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019 en la que intentó refutar sus acusaciones. Andrés pagó millones en un en 2022 después de que Giuffre presentara una demanda civil contra él en Nueva York. Giuffre se suicidó en abril a los 41 años.

La publicación de las memorias renovó los cuestionamientos acerca de cómo Andrés podía mantener el arrendamiento de la extensa mansión de Royal Lodge sin una fuente de ingresos conocida más allá de una modesta pensión por su carrera de 22 años en la Marina Real.

Lee también

Ed Davey, líder de los Demócratas Liberales, un partido minoritario en el Parlamento, había pedido una investigación sobre si Andrés estaba siendo sostenido por los contribuyentes y dijo que el hasta ese momento príncipe debería testificar.

"Al deshonrar su cargo, el príncipe Andrés ha renunciado a cualquier derecho a un trato especial a expensas del contribuyente", dijo Davey a la BBC.

El comunicado señala que el príncipe Andrés pasará a llamarse simplemente Andrés Mountbatten Windsor. Sus hijas, la princesa Eugenia y la princesa Beatriz, conservarán sus títulos, ya que son hijas del hijo de un soberano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Guía completa INAPAM 2025 beneficios, descuentos y trámite para la credencial en noviembre. Foto: Canva / INAPAM

Guía completa INAPAM 2025: beneficios, descuentos y trámite para la credencial en noviembre

Visa americana de turista B1/B2. Foto: iStock/ FTiare

¿Cómo tramitar visa de turista B1/B2 si viajas desde México este fin de año?

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas. Foto: iStock-RomoloTavani

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Día de Muertos. iStock/ agcuesta

Día de Muertos: Significado del pan de muerto, cempasúchil y los niveles de la ofrenda