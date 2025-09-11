Más Información

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Pese a gusano barrenador, gobierno recortó presupuesto para sanidad e inocuidad, critica Consejo Nacional Agropecuario

Pese a gusano barrenador, gobierno recortó presupuesto para sanidad e inocuidad, critica Consejo Nacional Agropecuario

...Berdegué afirma que la ganadería es segura y la plaga está contenida en el sur de México

...Berdegué afirma que la ganadería es segura y la plaga está contenida en el sur de México

Manuel Espino, panista por 33 años, coordinador de giras con Fox... ahora defensor de AMLO y diputado de Morena

Manuel Espino, panista por 33 años, coordinador de giras con Fox... ahora defensor de AMLO y diputado de Morena

Depresión tropical Trece-E provoca alerta por intensas lluvias en estos estados

Depresión tropical Trece-E provoca alerta por intensas lluvias en estos estados

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

La Fiscalía Federal en informó este jueves de que un hombre de 32 años fue arrestado tras ser acusado de .

"Los depredadores que se aprovechan y coaccionan a las personas vulnerables en nuestra jurisdicción se enfrentarán a sanciones severas y adecuadas en virtud de la ", afirmó en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico.

Según el documento difundido por las autoridades, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico dictó orden de procesamiento contra Julio Figueroa, un hombre de 32 años, por tráfico sexual de menores, coacción y seducción de un menor.

Lee también

El acusado fue detenido durante la jornada por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

"Mantenemos nuestro firme compromiso de proteger a las víctimas y garantizar que los responsables de estos delitos atroces se enfrenten a todo el peso de la ley", añadió Muldrow.

Sujeto ya había sido registrado como delincuente sexual

Por su parte, Rebecca González, agente especial a cargo de HSI en San Juan, explicó que este individuo, un delincuente sexual registrado, fue arrestado en 2014 por cargos de explotación sexual de menores y condenado en 2016 a cumplir una pena de diez años.

Lee también

"Los depredadores de niños siguen decididos a explotar a menores, pero nosotros estamos igualmente decididos a detenerlos y llevarlos ante la justicia", enfatizó González.

Según los documentos judiciales, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, Julio Figueroa reclutó, atrajo, transportó y mantuvo, a sabiendas y de forma deliberada, a un menor de 13 años para que participara en un acto sexual comercial.

Figueroa también está acusado de utilizar un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea por Internet y redes sociales para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a un menor de 13 años para que participara en prostitución o cualquier actividad sexual.

Lee también

¿Qué penas enfrentaría sujeto puertorriqueño por tráfico sexual de menores?

Si es declarado culpable de los cargos, el acusado se enfrenta a las siguientes penas: tráfico sexual de menores con una condena mínima obligatoria de 15 años de prisión hasta cadena perpetua y coacción y seducción de menores con una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Todos los cargos por los que sea declarado culpable irían seguidos de un periodo de libertad supervisada tras el encarcelamiento de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.

Un juez de tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de y otros factores legales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente Guía rápida y sencilla. Foto: Canva

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente? Guía rápida y sencilla

CONAVI inicia visitas domiciliarias para Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. FECHAS. Foto: Canva / Conavi

CONAVI inicia visitas domiciliarias para Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. FECHAS

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas