Hace 24 años, el 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York en era protagonista de uno de los atentados más grandes en su historia.

La mañana del 11 de septiembre de 2001 transcurría con normalidad, hasta que cerca de las 8:46 de la mañana, terroristas estrellaron un avión de en la torre norte del World Trade Center en Manhattan, para después hacer lo mismo con su torre gemela del sur.

Este atentado cobró la vida de aproximadamente tres mil personas e hirieron a otras más de seis mil en el ataque más destructivo que ha presenciado la historia de EU.

Posteriormente, a las 9:37 y 10:03 de la mañana, dos aviones más se estrellaron contra el Pentágono y un campo de Pensilvania. De acuerdo a cifras del gobierno estadounidense, 2 mil 977 personas murieron en estos atentados.

El grupo terrorista que secuestro los aviones comerciales fue Al-Qaeda, mientras pasajeros intentaban recuperar el control de la aeronave.

24 años del 11S: El mayor atentado terrorista en la historia de EU.
Como consecuencia de ambos atentados, hubo un impacto político y económico, pues inició la “Guerra contra el terrorismo”, encabezada por Estados Unidos, y la invasión de Afganistán para derrocar al régimen talibán.

EU conmemora 24 años del atentado de las Torres Gemelas

Esta mañana, el presidente Donald Trump realizó una ceremonia en el Pentágono para conmemorar a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre.

"Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo", dijo el mandatario. "Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro voto sagrado de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001", expresó el mandatario estadounidense.

"En ese fatídico día, monstruos salvajes atacaron los símbolos mismos de nuestra civilización. Sin embargo, aquí en Virginia (sede del Pentágono, a las afueras de Washington), en Nueva York y en los cielos de Pensilvania, los estadounidenses no dudaron. Se mantuvieron firmes y demostraron al mundo que jamás cederemos, jamás nos doblegaremos, jamás nos rendiremos", insistió.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump guardan un momento de silencio durante una ceremonia para conmemorar el 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, el jueves 11 de septiembre de 2025, en el Pentágono en Washington. Foto: AP
Finalmente, el Memorial del 11-S, hoy convertido en una de las zonas más turísticas de la ciudad, que incluye dos estanques en el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas más un museo, estaba hoy cerrado al público general en medio de estrictas medidas de seguridad en un amplio perímetro, y con muchos agentes visibles en la calle y en azoteas cercanas.

Los actos conmemorativos comenzaron a las 8:46, hora en la que los atentados tuvieron lugar.

