Más Información

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Congreso CDMX guarda minuto de silencio por víctimas de Iztapalapa; piden regular pipas con materiales peligrosos

Congreso CDMX guarda minuto de silencio por víctimas de Iztapalapa; piden regular pipas con materiales peligrosos

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

"No habrá Estado palestino", dice Netanyahu; el primer ministro israelí firma proyecto de colonización en Cisjordania

"No habrá Estado palestino", dice Netanyahu; el primer ministro israelí firma proyecto de colonización en Cisjordania

Senado alista debate de aranceles a productos asiáticos; van por proteger 325 mil empleos en México

Senado alista debate de aranceles a productos asiáticos; van por proteger 325 mil empleos en México

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Salud: IEPS a refrescos busca reducir consumo, no para incrementar el costo; alertan de colapso del sistema de salud

Salud: IEPS a refrescos busca reducir consumo, no para incrementar el costo; alertan de colapso del sistema de salud

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Restablecen circulación en Puente de la Concordia; Calzada Ignacio Zaragoza opera con normalidad

Restablecen circulación en Puente de la Concordia; Calzada Ignacio Zaragoza opera con normalidad

Nadine Menéndez, esposa del exsenador , fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por participar en una trama de tráfico de influencias ejecutada por su marido a cambio de en efectivo, lingotes de oro y hasta un vehículo de lujo por parte de gobiernos extranjeros.

La esposa del exsenador demócrata escuchó la entre sollozos y se presentó como una víctima de su marido.

Según quedó probado en los dos juicios separados contra los esposos, Bob Menéndez, que anteriormente fue sentenciado a 11 años de prisión, aceptó junto a su mujer regalos millonarios por parte de Egipto y Qatar a cambio de favores mientras él estuvo en el cargo.

Lee también

Nadine Menéndez, de 58 años, conoció hoy su sentencia en un tribunal federal de Nueva York, donde ya fue hallada culpable en abril de estas prácticas delictivas, cometidas entre 2018 y 2023 junto a su marido, quien fue congresista y senador por Nueva Jersey durante tres décadas, y también se desempeñó como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El juez Sidney H. Stein, de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, limitó la sentencia a Nadine Menéndez al considerar que ésta sufrió una difícil infancia en su Líbano natal, que ha pasado por relaciones personales tóxicas y padece un cáncer de mama de grado 3.

La Fiscalía había solicitado que cumpliera al menos siete años de prisión, mientras que el Departamento de Libertad Condicional de Estados Unidos recomendó una pena de ocho años.

Los fiscales afirman que Nadine Menéndez jugó un papel crucial en los delitos de su esposo como puente entre éste y tres empresarios de Nueva Jersey vinculados también a la trama de favores políticos.

Nadine Menéndez culpa a el senador Bob Menéndez de su sentencia. Foto: AP
Nadine Menéndez culpa a el senador Bob Menéndez de su sentencia. Foto: AP

Nadine Menéndez culpa a Bob Menéndez; se dice víctima de su marido

Antes del anuncio de su sentencia, Nadine Menéndez se dirigió al tribunal entre sollozos para culpar en parte a su esposo, afirmando que se había dejado engañar por su poder y posición, y que se sentía obligada a hacer lo que él quería, reportaron medios locales.

"Nunca me hubiera imaginado que alguien de su nivel me pusiera en esta situación", afirmó la esposa de Bob Menéndez, según recogió la prensa.

Cuando en 2022 el FBI hizo una redada en su domicilio familiar de Nueva Jersey, encontró un descapotable en el garaje, trece lingotes de oro escondidos en una caja fuerte en su habitación, así como medio millón de dólares en billetes repartidos en toda la casa y escondidos incluso dentro de unas botas o en bolsillos de trajes.

Lee también

Bob Menéndez (71 años) cumple una condena de 11 años tras ser declarado culpable el año pasado por cargos de soborno, extorsión y de, entre otros delitos, actuar como agente del gobierno egipcio para acelerar el acceso de ese país a la ayuda militar estadounidense como parte de una enrevesada red delictiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Senado analiza dar permisos de trabajo con goce de sueldo para resolver asuntos personales y familiares. Foto: Canva

Trabajadores podrían obtener permiso con sueldo para resolver asuntos personales, como trámites y citas médicas

Beca Universal para primaria Sheinbaum confirma fecha de registro y cuánto dinero recibirán los niños. Foto: EFE / Canva

No te lo pierdas: Sheinbaum confirma fecha de registro de la Beca Universal y cuánto dinero recibirán los niños

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas