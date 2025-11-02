El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que sentía "pena" por la familia real británica luego de que el rey Carlos III retirara el título de príncipe a su hermano Andrés por sus vínculos escandalosos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Es una cosa terrible lo que le ocurrió a la familia" real, dijo el republicano al responder a un periodista de la AFP a bordo del Air Force One sobre el asunto.

"Ha sido una situación trágica, y es muy malo. Quiero decir, siento pena por la familia".

El gobierno de Reino Unido anunció el domingo que retirará a Andrés su título honorífico de vicealmirante, el último rango militar que le quedaba.

Andrés ya había sido despojado en 2022 por su madre, la fallecida reina Isabel II, de sus títulos militares honoríficos tras ser demandado por Virginia Giuffre, principal acusadora del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El jueves, el rey Carlos III retiró a su hermano todos los títulos y honores reales que le quedaban, en medio de la indignación en Reino Unido por los vínculos de Andrés con Epstein.

"Andrés ha renunciado a los cargos honoríficos que tenía en las fuerzas armadas (...) Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar ese último título restante de vicealmirante que posee", declaró el ministro de Defensa, John Healey, a la BBC.

Healey aseguró que el gobierno también se guiaría por la opinión del rey sobre si Andrés debe perder sus medallas militares.

El expríncipe siempre ha negado haber abusado sexualmente de Giuffre, quien afirmó en sus memorias póstumas publicadas en octubre que fue obligada a tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, dos de ellas cuando tenía solo 17 años. Giuffre falleció en abril pasado, de un aparente suicidio.

El rey Carlos III busca aislar a la monarquía de cualquier exposición que emane de las conexiones de Andrés con Epstein, quien se quitó la vida en prisión en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, más de una década después de su condena inicial.

