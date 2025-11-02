Más Información
En marcha por Manzo, grupo de embozados irrumpe en Palacio de Gobierno; lanzan muebles por las ventanas
“Era juntos para toda la vida, mi amor”; Joel se despide de su esposa embarazada tras la explosión en Waldo's en Hermosillo
“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde
Ligan arma del asesino de Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la GN: Harfuch
Tienda Waldo’s, donde murieron 23 personas, no tenía programa autorizado de Protección Civil; cierran todos los locales de la cadena en Sonora
García Harfuch agradece ofrecimiento de apoyo a Landau, tras asesinado de alcalde de Uruapan; "toda cooperación es bienvenida"
El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que sentía "pena" por la familia real británica luego de que el rey Carlos III retirara el título de príncipe a su hermano Andrés por sus vínculos escandalosos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
"Es una cosa terrible lo que le ocurrió a la familia" real, dijo el republicano al responder a un periodista de la AFP a bordo del Air Force One sobre el asunto.
"Ha sido una situación trágica, y es muy malo. Quiero decir, siento pena por la familia".
Lee también: Rey Carlos III ordena despojar a su hermano Andrés del último título militar que le queda
El gobierno de Reino Unido anunció el domingo que retirará a Andrés su título honorífico de vicealmirante, el último rango militar que le quedaba.
Andrés ya había sido despojado en 2022 por su madre, la fallecida reina Isabel II, de sus títulos militares honoríficos tras ser demandado por Virginia Giuffre, principal acusadora del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.
El jueves, el rey Carlos III retiró a su hermano todos los títulos y honores reales que le quedaban, en medio de la indignación en Reino Unido por los vínculos de Andrés con Epstein.
"Andrés ha renunciado a los cargos honoríficos que tenía en las fuerzas armadas (...) Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar ese último título restante de vicealmirante que posee", declaró el ministro de Defensa, John Healey, a la BBC.
Healey aseguró que el gobierno también se guiaría por la opinión del rey sobre si Andrés debe perder sus medallas militares.
El expríncipe siempre ha negado haber abusado sexualmente de Giuffre, quien afirmó en sus memorias póstumas publicadas en octubre que fue obligada a tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, dos de ellas cuando tenía solo 17 años. Giuffre falleció en abril pasado, de un aparente suicidio.
El rey Carlos III busca aislar a la monarquía de cualquier exposición que emane de las conexiones de Andrés con Epstein, quien se quitó la vida en prisión en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, más de una década después de su condena inicial.
mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]