Londres. El gobierno británico "está trabajando" para quitar al príncipe depuesto Andrés, hermano del rey Carlos III, el último título militar que aún le queda, según ha declarado el ministro de Defensa, John Healey.

Entrevistado este domingo por la cadena BBC, Healey aclaró que esta será una decisión "que el rey Carlos ha indicado que debemos hacer".

Andrés Mountbatten Windsor -como se llama a partir de ahora tras perder el título de príncipe por decisión del monarca- sirvió 22 años en la Marina Real, y como tal aún retenía el título honorífico de Vicealmirante de la Marina, después de haber renunciado en 2022 a otros cargos militares.

Andrés nunca ocultó su afición por los honores, y le gustaba aparecer de uniforme y con sus medallas, como las que ganó por participar en la Guerra de las Malvinas como piloto de helicóptero.

La próxima pérdida de este último título deja a Andrés despojado de todos sus títulos y honores, aunque sigue estando dentro de la línea sucesoria, ocupando el octavo puesto tras los hijos y nietos del rey Carlos.

Una eventual salida de Andrés de esa línea sucesoria, sugerida hasta el momento solo por algunas voces, debería ser consecuencia de una decisión parlamentaria e involucraría a otros países miembros de la Commonwealth en el que el jefe de Estado es el titular de la Corona británica.

Más inminente resulta la presión sobre Andrés para que declare por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, el millonario que se suicidó en una celda de Nueva York en 2019: algunos políticos en Estados Unidos ya han sugerido que Andrés se preste a testificar, aunque sea a distancia, por la estrecha relación entre ambos y la participación del expríncipe en algunos casos de abuso de menores de la mano de su amigo.

Andrés no vivirá su vejez a expensas del contribuyente británico

El Palacio de Buckingham anunció oficialmente el jueves que Carlos III había iniciado el procedimiento para retirarle todos los títulos y honores restantes a su hermano, así como su derecho a residir en el Royal Lodge, en Windsor Great Park. “Su Majestad inició hoy un proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés. El príncipe Andrés pasará a llamarse Andrés Mountbatten Windsor”, precisó el comunicado. Según la nota, el contrato de arrendamiento que lo protegía fue rescindido y el traslado deberá concretarse “tan pronto como sea posible”.

Andrés se mudará a Sandringham, en el este de Inglaterra. Ubicada en uno de los condados menos densamente poblados del Reino Unido, la finca de Sandringham no es una residencia real oficial, lo que significa que no es propiedad del Estado, un hecho que Carlos espera mantendrá a raya la ira del público.

Carlos financiará la reubicación de Andrés y le proporcionará a su hermano un estipendio anual de sus propios recursos privados; básicamente, el expríncipe no vivirá sus años de vejez a expensas del contribuyente británico.

Sandringham fue el hogar privado de los últimos seis monarcas británicos y se encuentra en medio de parques, jardines y granjas en funcionamiento, a unos 180 kilómetros (unas 110 millas) al norte de Londres.

