Ha perdido su título de príncipe, ha perdido su mansión sin alquiler en los extensos terrenos junto al Castillo de Windsor y ha perdido lo que quedaba de su reputación ante la opinión pública.

Lo que sigue para el plebeyo que una vez fue conocido como el Príncipe Andrés probablemente involucra una flota de camiones de mudanza mientras empaca los vestigios de su vida real para mudarse a una casa privada aislada propiedad de su hermano, el Rey Carlos III.

Pero la vida tal como la conocía cambiará drásticamente dado el acto sin precedentes del rey para proteger la monarquía al despojar a su hermano menor de sus títulos y desalojarlo para castigarlo por graves errores de juicio en su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Joe Little, editor de Majesty Magazine, afirma: "A nivel personal, debe ser bastante devastador y la máxima humillación para él. Sabemos que es un personaje bastante arrogante, pero esto debe estar afectándolo mentalmente. Sería muy extraño si no lo hiciera".

La residencia de Andrés

No estaba exactamente claro qué casa ocupará el civil ahora conocido como Andrés Mountbatten Windsor en la finca privada del rey en Sandringham, a 160 kilómetros al norte de Londres. Pero sin duda será más pequeña que Royal Lodge, la lujosa casa de 30 habitaciones que desmiente su nombre rústico.

A medida que el drama de Epstein se reavivó recientemente con revelaciones de que Andrés mantuvo su amistad con el desacreditado financiero más tiempo del que había revelado anteriormente, su control sobre la propiedad se volvió tenue a pesar de un contrato de arrendamiento "a prueba de balas". Quedaba casi medio siglo en el contrato de arrendamiento que requería la suma anual de un simple grano de pimienta, una cifra histórica y simbólica a menudo utilizada en transacciones inmobiliarias.

Andrés, de 65 años, no presentó resistencia cuando se le notificó que debía entregar el contrato de arrendamiento de la casa de 99 acres (50 hectáreas) que incluye una piscina, varias cabañas y un aviario.

Se mudará tan pronto como sea posible a Sandringham, el refugio de larga data para Carlos a lo largo de la ventosa costa del Mar del Norte en el este de Inglaterra. La finca de 20 mil acres (8 mil hectáreas) es donde la familia pasa la Navidad.

Sin embargo, no se reveló cuán pronto se mudará, pero no se espera que esté entre los otros miembros de la familia que se ven en público caminando hacia la iglesia en la mañana de Navidad.

Andrés sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono. Foto: archivo

Impacto en la familia real británica

La medida para aislar a la corona del Andrés manchado por el escándalo no afectará solo al expríncipe.

Su exesposa Sarah Ferguson, quien también se vio atrapada en el escándalo de Epstein, había compartido Royal Lodge con él. Ferguson, que ya no es conocida como la Duquesa de York, tendrá que encontrar un nuevo lugar para vivir.

Sin embargo, las hijas de la pareja, la Princesa Beatriz y la Princesa Eugenia, conservarán sus títulos junto con el HRH, que significa su alteza real, porque son nietas de una monarca, la Reina Isabel II.

La bolsa privada del rey apoyará a su hermano

El rey intervendrá con su riqueza privada para apoyar financieramente a su hermano, cuyos problemas de dinero han estado en el centro de escándalos anteriores sobre negocios turbios y relaciones cuestionables.

Andrés dejó de ser un miembro activo de la familia real desde que fue suspendido de sus deberes tras una desastrosa entrevista de 2019 en la que intentó defender su relación con Epstein. No tiene una fuente de ingresos conocida más allá de una modesta pensión por su carrera de 22 años en la Marina Real.

George Gross, un experto real en el King's College de Londres, dijo que el arreglo financiero tiene sentido. Protege al rey de las críticas de que Andrés está sacando fondos públicos, pero muestra que no está abandonando a su hermano.

Gross expresó: "Si Andrés no puede ser un miembro activo de la realeza, y presumiblemente no puede ser empleado, entonces tiene que haber un poco de reflexión sobre qué demonios se hace con él por el resto de su vida. Es claramente importante que se le provea de alguna manera, porque de lo contrario se convierte en un posible peón para cualquiera con intenciones negativas".

Posibles consecuencias adicionales

No estaba claro qué otras repercusiones podría enfrentar Andrés por un asunto que hasta ahora ha sido manejado principalmente por la Casa de Windsor.

Andrés previamente resolvió una demanda por abuso sexual en Estados Unidos por millones de dólares con Virginia Roberts Giuffre, quien murió por suicidio en abril a la edad de 41 años. Giuffre dijo que tenía 17 años cuando fue traficada por Epstein para tener relaciones sexuales con Andrés en Londres.

Andrés ha negado repetidamente haber tenido relaciones sexuales con Giuffre o haber cometido algún delito.

La familia de Giuffre ha pedido que Andrés enfrente más consecuencias legales.

El historiador Andrew Lownie, quien escribió una biografía reciente de Andrés y Ferguson, dijo que cree que hay motivos para investigar acusaciones que van desde el tráfico sexual hasta la mala conducta en el cargo público.

Lownie, autor de "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", dijo a la BBC: "No creo que sea el final, creo que hay muchas más revelaciones por venir".

El rey intervendrá con su riqueza privada para apoyar financieramente a su hermano Andrés. Fuente: Twitter @showmundialshow

Andrés sigue en la línea de sucesión al trono británico

A pesar de perder su nobleza, Andrés sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono.

Eliminarlo de la línea de sucesión requeriría acción del Parlamento y eso es poco probable en este momento.

Los legisladores podrían haber eliminado los títulos de Andrés, pero el rey tomó medidas en parte para evitar que el gobierno pierda tiempo en el asunto.

Si hay apetito para abordar el tema de la sucesión más adelante, o si la saga de Epstein seguirá generando titulares dañinos, se desconoce.

Aunque técnicamente está en la línea para ser rey algún día, Gross dijo: "Por supuesto, no es nada realista".

