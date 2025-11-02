Más Información
“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde
Luisa Alcalde condena “politiquería” tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia
Ligan arma del asesino de Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la GN: Harfuch
García Harfuch agradece ofrecimiento de apoyo a Landau, tras asesinado de alcalde de Uruapan; "toda cooperación es bienvenida"
VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos
En junio, Carlos Manzo agradeció respaldo de Sheinbaum; destacó envío de tropas de élite contra delincuencia
Washington. Las agresivas redadas contra la inmigración en Estados Unidos, que han generado protestas y reclamos de violaciones a los derechos humanos, "no han ido lo suficientemente lejos", dijo el presidente Donald Trump en una entrevista en CBS difundida el domingo.
Trump habló el viernes con el programa "60 Minutes", su primera entrevista con la cadena desde que llegó a un acuerdo por 16 millones de dólares con Paramount, su propietario.
El republicano demandó en octubre al popular programa de investigación de CBS News por supuestamente favorecer en una entrevista a su rival demócrata a las presidenciales, la entonces vicepresidenta, Kamala Harris.
Lee también Pruebas de armamento nuclear en EU no incluirán explosiones, aclara secretario de Energía
La entrevistadora Norah O'Donnell le preguntó a Trump si las redadas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían ido "demasiado lejos", a lo que contestó: "Creo que no han ido lo suficientemente lejos".
Trump afirmó que los "jueces liberales" nombrados por los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden habían "retrasado" las operaciones de inmigración, según el extracto de la entrevista publicado en X.
O'Donnell señaló casos documentados de agentes de ICE enfrentándose a presuntos inmigrantes utilizando gas lacrimógeno en vecindarios y rompiendo ventanas de automóviles. "¿Está de acuerdo con esas tácticas?", preguntó. "Sí, porque hay que sacar a la gente", respondió Trump.
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones, una de sus promesas de campaña.
Las protestas provocadas por el aumento de redadas de ICE han causado disturbios en todo el país, particularmente en ciudades lideradas por demócratas, donde la administración Trump ha desplegado gran número de agentes.
Lee también EU anuncia ayuda de 3 mdd para Cuba tras huracán Melissa
Trump ha buscado desplegar la Guardia Nacional para respaldar a los agentes de inmigración y proteger sus instalaciones y edificios.
Su administración ha desplegado tropas en Los Ángeles, mientras que esfuerzos similares en Portland y Chicago han sido bloqueados temporalmente por cortes federales.
Servicio de Impuestos entrega al ICE información de más de 40 mil personas; será incorporada a base de datos de inmigrantes
mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]