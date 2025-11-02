Más Información

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

"No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México": esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

Luisa Alcalde condena "politiquería" tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia

Ligan arma del asesino de Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la GN: Harfuch

México avanza a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17; derrota a Italia en tanda de penales

Crímenes de impacto en Michoacán: Los asesinatos que han conmocionado al estado durante el 2025

García Harfuch agradece ofrecimiento de apoyo a Landau, tras asesinado de alcalde de Uruapan; "toda cooperación es bienvenida"

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

En junio, Carlos Manzo agradeció respaldo de Sheinbaum; destacó envío de tropas de élite contra delincuencia

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Washington. Las agresivas en Estados Unidos, que han generado protestas y reclamos de violaciones a los derechos humanos, "no han ido lo suficientemente lejos", dijo el presidente en una entrevista en CBS difundida el domingo.

Trump habló el viernes con el programa "60 Minutes", su primera entrevista con la cadena desde que llegó a un acuerdo por 16 millones de dólares con Paramount, su propietario.

El republicano demandó en octubre al popular programa de investigación de CBS News por supuestamente favorecer en una entrevista a su rival demócrata a las presidenciales, la entonces vicepresidenta, Kamala Harris.

Lee también

La entrevistadora Norah O'Donnell le preguntó a Trump si las redadas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas () habían ido "demasiado lejos", a lo que contestó: "Creo que no han ido lo suficientemente lejos".

Trump afirmó que los "jueces liberales" nombrados por los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden habían "retrasado" las operaciones de inmigración, según el extracto de la entrevista publicado en X.

O'Donnell señaló casos documentados de agentes de ICE enfrentándose a presuntos inmigrantes utilizando gas lacrimógeno en vecindarios y rompiendo ventanas de automóviles. "¿Está de acuerdo con esas tácticas?", preguntó. "Sí, porque hay que sacar a la gente", respondió Trump.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones, una de sus promesas de campaña.

Las protestas provocadas por el aumento de redadas de ICE han causado disturbios en todo el país, particularmente en ciudades lideradas por demócratas, donde la administración Trump ha desplegado gran número de agentes.

Lee también

Trump ha buscado desplegar lapara respaldar a los agentes de inmigración y proteger sus instalaciones y edificios.

Su administración ha desplegado tropas en Los Ángeles, mientras que esfuerzos similares en Portland y Chicago han sido bloqueados temporalmente por cortes federales.

