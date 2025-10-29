Más Información

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Los Blue Jays de Toronto se imponen a los Dodgers en el Juego 5 y toman la delantera en la Serie Mundial

Los Blue Jays de Toronto se imponen a los Dodgers en el Juego 5 y toman la delantera en la Serie Mundial

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

"No pedimos limosna, exigimos justicia" Campesinos de Guanajuato inconformes con acuerdo federal, continúan bloqueos

"No pedimos limosna, exigimos justicia" Campesinos de Guanajuato inconformes con acuerdo federal, continúan bloqueos

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Por bloqueos de agricultores, Canacintra reporta pérdidas de poco más 2 mil mdp

Por bloqueos de agricultores, Canacintra reporta pérdidas de poco más 2 mil mdp

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Tras 12 horas de bloqueos, piperos del Edomex levantan protesta en autopista México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán

Tras 12 horas de bloqueos, piperos del Edomex levantan protesta en autopista México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán

Washington.- El Pentágono de le ordenó este miércoles a la Guardia Nacional crear fuerzas de "reacción rápida" en cada estado para enero, con la finalidad de intervenir en disturbios y civiles.

Las unidades antidisturbios estarán equipadas y entrenadas para atender "conmociones civiles" dentro de Estados Unidos, de acuerdo con el Pentágono.

Alrededor de unos 500 soldados de cada organización de la Guardia Nacional por estado o territorio serán asignados para integrarse a esta nueva unidad que tiene como finalidad "paralizar manifestaciones bajo entrenamiento no letal y control de multitudes".

Lee también

Activistas promigratorios en una manifestación frente al Tribunal Wilkie D. Ferguson en Miami, Florida. Foto: EFE
Activistas promigratorios en una manifestación frente al Tribunal Wilkie D. Ferguson en Miami, Florida. Foto: EFE

La orden, que obliga a la Guardia Nacional estar listos para enero con la nueva unidad, llega después de que el presidente Donald Trump instruyera en agosto a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, crear estas unidades.

Durante su primer año de mandato, Trump ha utilizado a la Guardia Nacional para patrullar en ciudades gobernadas por autoridades demócratas, que considera de "alta peligrosidad", y para "proteger" a otras fuerzas federales, como agentes migratorios, que realizan operativos y redadas en muchos sitios del país, como Chicago.

Más de dos mil agentes de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en la capital estadounidense desde agosto y, de acuerdo con datos oficiales, el costo diario por agente supera los quinientos dólares.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas. Foto: iStock-RomoloTavani

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025. Foto: iStock / ismagilov / RENAPO / Canva

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica? Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados. Foto: Adobe / ISSSTE

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos: fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Las ofrendas son la tradición más importante de Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone el altar y la ofrenda? ¿Qué elementos lleva?