Miami. El presidente Donald Trump dijo que su par chino, Xi Jinping, entiende las consecuencias de invadir Taiwán, aunque se negó a decir específicamente si Estados Unidos defendería la isla, según un extracto de una entrevista que CBS News transmitirá el domingo.

Trump afirmó que Taiwán "ni siquiera se mencionó" en sus conversaciones con su par chino el jueves pasado en Corea del Sur, el primer encuentro cara a cara entre ambos líderes en seis años.

Cuando se le preguntó si ordenaría a las fuerzas estadounidenses intervenir si China actuara militarmente contra Taiwán, Trump expresó: "Lo descubrirán si sucede, y él entiende la respuesta a eso".

Lee también China dice que Estados Unidos "no debería jugar con fuego" respecto a Taiwán; presenta protesta oficial

Agregó que los líderes de China "conocen las consecuencias".

Se negó, sin embargo, a dar más precisiones. "No puedo revelar mis secretos", dijo durante la entrevista, realizada el viernes en su residencia de Mar-a-Lago.

Según afirmó, Xi y sus allegados dijeron: "Jamás haríamos nada mientras Trump sea presidente, porque conocemos las consecuencias".

Lee también China sanciona a empresas de EU por "cooperación técnico-militar con Taiwán" mientras siguen las fricciones comerciales

China reivindica como propia a la isla de Taiwán.

Estados Unidos solo reconoce a Beijing, pero proporciona armas a Taipéi para su autodefensa.

El asunto sigue generando tensiones, que Trump y Xi parecieron evitar en su cumbre, centrada en aliviar la guerra comercial que enfrenta a las dos principales economías del planeta.

Lee también Trump y Xi Jinping acuerdan apaciguar la disputa comercial entre EU y China hasta por un año

La Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, que ha regido las relaciones de Estados Unidos con la isla, no requiere que Estados Unidos intervenga militarmente si China invade, pero establece como política estadounidense asegurar que Taiwán tenga los recursos para defenderse y prevenir cualquier cambio unilateral de estatus por parte de Beijing.

Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, no respondió directamente a una consulta sobre si Trump ha recibido alguna garantía de Xi o de funcionarios chinos sobre Taiwán. Insistió en un comunicado que China "nunca permitirá que ninguna persona o fuerza separe Taiwán de China de ninguna manera".

"La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China, y es el núcleo de los intereses fundamentales de China. Cómo resolver la cuestión de Taiwán es un asunto para el pueblo chino, y solo el pueblo chino puede decidirlo", agregó el comunicado.

Lee también Trump augura "buena relación" con Xi, en reunión para resolver disputas comerciales

La Casa Blanca tampoco proporcionó más detalles sobre cuándo Xi o funcionarios chinos le han comunicado a Trump que la medida militar sobre Taiwán estaba fuera de la mesa durante la presidencia del republicano.

La entrevista de "60 Minutes" fue grabada el viernes en el resort Mar-a-Lago de Trump en Florida. Marcó la primera aparición de Trump en el programa desde que resolvió una demanda este verano con CBS News sobre la entrevista del noticiero con Kamala Harris.

El resto de la entrevista está programado para emitirse más tarde el domingo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss