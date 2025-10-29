Más Información

DIF rescata a más de 30 menores de albergue "Casa de las Mercedes" tras denuncia de violación

DIF rescata a más de 30 menores de albergue "Casa de las Mercedes" tras denuncia de violación

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

EU ataca otra embarcación por supuesto tráfico de drogas en el Pacífico; reportan 4 muertos

EU ataca otra embarcación por supuesto tráfico de drogas en el Pacífico; reportan 4 muertos

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Los Blue Jays de Toronto se imponen a los Dodgers en el Juego 5 y toman la delantera en la Serie Mundial

Los Blue Jays de Toronto se imponen a los Dodgers en el Juego 5 y toman la delantera en la Serie Mundial

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

"No pedimos limosna, exigimos justicia" Campesinos de Guanajuato inconformes con acuerdo federal, continúan bloqueos

"No pedimos limosna, exigimos justicia" Campesinos de Guanajuato inconformes con acuerdo federal, continúan bloqueos

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Por bloqueos de agricultores, Canacintra reporta pérdidas de poco más 2 mil mdp

Por bloqueos de agricultores, Canacintra reporta pérdidas de poco más 2 mil mdp

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Tras 12 horas de bloqueos, piperos del Edomex levantan protesta en autopista México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán

Tras 12 horas de bloqueos, piperos del Edomex levantan protesta en autopista México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán

Busan, Corea del Sur. Los presidentes de , Donald Trump, y de , Xi Jinping, iniciaron este jueves su reunión en Corea del Sur en busca de un acuerdo para resolver las disputas comerciales que enfrentan a las dos mayores economías del mundo.

El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, comenzó pasadas las 11.00 hora local (2.00 GMT) en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan.

Al darse un apretón de manos frente a las cámaras de televisión, flanqueados por banderas de ambos países, Trump se mostró convencido de que tendrán una "reunión muy exitosa", aunque también bromeó con que Xi "es un negociador muy duro, y eso no es bueno".

Lee también

Posteriormente, pasaron a otra sala donde se sentaron en una mesa junto a sus dos delegaciones, donde Trump dijo que "es un gran honor estar con un amigo de tanto tiempo".

"Vamos a tener unas conversaciones, ya estamos de acuerdo en muchas cosas, pero el presidente Xi es un gran líder de un gran país y creo que vamos a tener una gran relación", agregó.

Por su parte, Xi Jinping también dio muestras de cordialidad y señaló, al iniciar la cumbre, que "es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando".

Además, agradeció a Trump su contribución al "alto el fuego en Gaza" y a la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya.

Fuera del recinto, decenas de estudiantes chinos que residen en Corea del Sur portaban banderas en apoyo a Xi. Según medios locales, tres manifestantes antichina fueron arrestados en las inmediaciones.

Lee también

El presidente Donald Trump posa para una foto con el presidente chino Xi Jinping durante una reunión paralela a la cumbre del G-20 en Osaka, al oeste de Japón, el 29 de junio de 2019. Foto: AP
El presidente Donald Trump posa para una foto con el presidente chino Xi Jinping durante una reunión paralela a la cumbre del G-20 en Osaka, al oeste de Japón, el 29 de junio de 2019. Foto: AP

Se espera que los mandatarios, que no se ven desde el G20 celebrado en Osaka (Japón) en 2019, aborden una amplia agenda que incluye, además de los aranceles, el futuro de TikTok en Estados Unidos y la situación de Taiwán, entre otros asuntos.

Minutos antes del encuentro, Trump anunció a través de Truth Social que ha ordenado al Departamento de Guerra estadounidense iniciar pruebas de su armamento nuclear "en igualdad de condiciones" que lo hacen otros países, como Rusia y China.

Trump y Xi se reúnen pocos días después de que representantes comerciales de ambos países acordaran en Kuala Lumpur (Malasia) el domingo, en la quinta ronda de negociaciones desde abril, un "acuerdo preliminar" para aliviar las tensiones comerciales.

¿Cuántos aranceles se le aplican a China?

Actualmente, Washington aplica aranceles del 30% a los productos chinos y Beijing del 10% a los estadounidenses, tras haber alcanzado picos del 145 % y 125 %, respectivamente, cuando Trump inició en abril la guerra arancelaria.

Trump, además, ya ha avanzado que espera "bajar" aranceles a China porque cree que pueden ayudar a Washington "con la situación del fentanilo", un opioide sintético que según Estados Unidos producen los carteles mexicanos a partir de precursores químicos obtenidos del gigante asiático.

Arranca la cumbre en Corea del Sur

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, iniciaron este jueves su reunión en Corea del Sur en busca de un acuerdo para resolver las disputas comerciales que enfrentan a las dos mayores economías del mundo.

El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, comenzó pasadas las 11.00 hora local (2.00 GMT) en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm/xcg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas. Foto: iStock-RomoloTavani

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025. Foto: iStock / ismagilov / RENAPO / Canva

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica? Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados. Foto: Adobe / ISSSTE

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos: fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Las ofrendas son la tradición más importante de Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone el altar y la ofrenda? ¿Qué elementos lleva?