Más Información

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Representantes de transportistas y autoridades capitalinas se reúnen para analizar aumento a tarifas

Representantes de transportistas y autoridades capitalinas se reúnen para analizar aumento a tarifas

Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Comisión de Incorporaciones revisa a "chapulines" que buscan sumarse a Morena rumbo a elecciones de 2027, asegura Luisa Alcalde

Comisión de Incorporaciones revisa a "chapulines" que buscan sumarse a Morena rumbo a elecciones de 2027, asegura Luisa Alcalde

Identifican a mexicano entre los 2 muertos por inundaciones durante lluvias torrenciales en Nueva York

Identifican a mexicano entre los 2 muertos por inundaciones durante lluvias torrenciales en Nueva York

“En nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

“En nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

Muere empleado del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; estaba detenido desde junio pasado

Muere empleado del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; estaba detenido desde junio pasado

¿Qué son las fiestas Sin Censura para las que fueron contratados “B-King” y “DJ Regio Clown”?

¿Qué son las fiestas Sin Censura para las que fueron contratados “B-King” y “DJ Regio Clown”?

El presidente de Estados Unidos, , dijo el viernes que estaba dispuesto a financiar el principal del país, que debe ser suspendido a partir del sábado debido al bloqueo presupuestorio, tras una decisión judicial que ordenó mantener.

"No quiero que los estadounidenses pasen hambre (...) Si el tribunal nos da las directrices legales apropiadas, será MI HONOR proporcionar la financiación" del programa SNAP, escribió el mandatario en su red .

El Departamento de Agricultura fue ordenado por un juez federal a utilizar fondos de emergencia para asegurar la continuidad del programa SNAP, con más de 42 millones de estadounidenses beneficiados, pese a las afirmaciones del gobierno de Trump de que el programa se ha quedado sin fondos tras un mes de cierre del gobierno federal.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda