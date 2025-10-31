El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que estaba dispuesto a financiar el principal programa de asistencia alimentaria del país, que debe ser suspendido a partir del sábado debido al bloqueo presupuestorio, tras una decisión judicial que ordenó mantener.

"No quiero que los estadounidenses pasen hambre (...) Si el tribunal nos da las directrices legales apropiadas, será MI HONOR proporcionar la financiación" del programa SNAP, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El Departamento de Agricultura fue ordenado por un juez federal a utilizar fondos de emergencia para asegurar la continuidad del programa SNAP, con más de 42 millones de estadounidenses beneficiados, pese a las afirmaciones del gobierno de Trump de que el programa se ha quedado sin fondos tras un mes de cierre del gobierno federal.

