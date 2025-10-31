Más Información
Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU
Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas
Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido
Representantes de transportistas y autoridades capitalinas se reúnen para analizar aumento a tarifas
Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul
Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio
Comisión de Incorporaciones revisa a "chapulines" que buscan sumarse a Morena rumbo a elecciones de 2027, asegura Luisa Alcalde
Identifican a mexicano entre los 2 muertos por inundaciones durante lluvias torrenciales en Nueva York
“En nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que estaba dispuesto a financiar el principal programa de asistencia alimentaria del país, que debe ser suspendido a partir del sábado debido al bloqueo presupuestorio, tras una decisión judicial que ordenó mantener.
"No quiero que los estadounidenses pasen hambre (...) Si el tribunal nos da las directrices legales apropiadas, será MI HONOR proporcionar la financiación" del programa SNAP, escribió el mandatario en su red Truth Social.
El Departamento de Agricultura fue ordenado por un juez federal a utilizar fondos de emergencia para asegurar la continuidad del programa SNAP, con más de 42 millones de estadounidenses beneficiados, pese a las afirmaciones del gobierno de Trump de que el programa se ha quedado sin fondos tras un mes de cierre del gobierno federal.
Lee también Ensayos nucleares no deben permitirse "bajo ninguna circunstancia", advierte la ONU
6 mexicanos entre los pasajeros del vuelo de JetBlue que aterrizó de emergencia en Florida; uno resultó herido
es/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]