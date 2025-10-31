Más Información
Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice
Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas
Identifican a mexicano entre los 2 muertos por inundaciones durante lluvias torrenciales en Nueva York
“En nuestra historia, ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España
Sería irresponsable eliminar decreto de AMLO de trasladar carga al AIFA: Sheinbaum; "habría una saturación", advierte
Huracán "Melissa": Embajada de México en Jamaica regresa en vuelo a 20 mexicanos; "es por solidaridad", afirma
Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía
Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la administración Trump proporcionar fondos de emergencia para financiar un programa de salud amenazado por el cierre del gobierno federal que completa un mes, según documentos de la Corte.
El Departamento de Agricultura deberá utilizar fondos de contingencia de 5 mil millones de dólares para seguir pagando los beneficios, que ofrecen ayuda vital a 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos que luchan por cubrir los gastos de alimentación.
