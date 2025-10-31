Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la administración Trump proporcionar fondos de emergencia para financiar un programa de salud amenazado por el cierre del gobierno federal que completa un mes, según documentos de la Corte.

El Departamento de Agricultura deberá utilizar fondos de contingencia de 5 mil millones de dólares para seguir pagando los beneficios, que ofrecen ayuda vital a 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos que luchan por cubrir los gastos de alimentación.

