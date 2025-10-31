Washington.- El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York detuvo este viernes sus operaciones temporalmente debido a la escasez de personal provocada por el cierre del gobierno federal.

mcc