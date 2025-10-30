Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Descubren presunta fiesta clandestina al interior del penal de San Miguel en Puebla

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

Miami. Una corte de apelaciones bloqueó temporalmente la orden que obligaba al comandante de la de Estados Unidos, Greg Bovino, a informar diariamente a una jueza federal sobre las detenciones e incidentes que ocurran durante la de la Administración Trump en el área de Chicago.

La suspensión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Distrito después de que el Departamento de Justicia estadounidense entendiese que la jueza Sara Ellis se había extralimitado de sus funciones al emitir dicha orden, según se lee en un .

La orden de Ellis, emitida el martes, "no hace más que subrayar hasta qué punto el tribunal de distrito ha excedido su función judicial al arrogarse el papel de supervisar y microgestionar las operaciones diarias de una agencia de aplicación de la ley del Poder Ejecutivo", indicó el .

La magistrada había ordenado que Bovino, jefe del sector El Centro de la , que cubre parte del sur de California, en la frontera con México, compareciera todos los días ante el tribunal para que proporcionara actualizaciones sobre la "Operación Blitz Medio oeste".

Ellis restringió además el uso de y otras tácticas controvertidas empleadas por los agentes migratorios en los barrios de la ciudad.

Lanzado el pasado 8 de septiembre, el operativo está dirigido a detener a inmigrantes indocumentados en y el estado de .

Hasta el momento fueron detenidas unas tres mil personas en el área de Chicago, según indicó recientemente Bovino en una entrevista.

