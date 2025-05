Un violento desalojo por parte de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue el que sufrieron estudiantes del Tecnológico Superior de los Ríos, quienes desde hace un mes mantienen una manifestación por irregularidades en el plantel universitario.

En las últimas semanas, se mantuvieron tomadas las instalaciones educativas ante la exigencia de los estudiantes de la destitución del director Iván Arturo Pérez Martínez, a quien acusaron de actos de corrupción y lo responsabilizan de las malas condiciones en que se encuentra la institución.

El lunes 5 de mayo, los alumnos y trabajadores del Instituto decidieron bloquear la carretera Balancán-Villahermosa, siendo uno de los accesos principales al municipio, por lo que atravesaron palos y quemaron neumáticos sobre la vialidad para impedir el libre tránsito de los automovilistas.

Este miércoles, los manifestantes aceptaron liberar la vía, pero sólo si se retiraban los elementos de seguridad, sin embargo, los antimotines comenzaron a retirar los obstáculos sobre la carretera, mientras los alumnos cantaban el himno nacional.

Los estudiantes quemaron neumáticos sobre la carretera Balancán-Villahermosa para impedir el libre tránsito de los automovilistas. Foto: Redes sociales

Momentos después, luego que los estudiantes se negaran a levantar la protesta, los antimotines comenzaron a lanzar gas lacrimógeno contra ellos, quienes en un primer momento se refugiaron dentro de las instalaciones, pero después salieron y desatándose un altercado en el que varios resultaron lesionados por el uso de la fuerza pública.

La situación generó la condena de los líderes de los partidos de oposición del PRI y del PRD, quienes acusaron un abuso de autoridad y la falta de dialogo por parte del gobierno estatal para llegar a una solución al conflicto.

Incluso el diputado federal del PRI, Erubiel Alonso Que, aseveró que, se sumarían a las acciones de protesta de los estudiantes con una movilización mayor e incluso presentarían denuncias formales contra el gobernador por la agresión a los estudiantes.

“Este gobierno engaña a la población ofreciendo diálogo, pero lo que dan es garrote. Hago un llamado enérgico a la presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy seguro que ella no sabe que fueron garroteados los estudiantes por indicaciones de Javier May”, señaló.

“A la secretaria de Gobernación, es importante que se haga una mesa seria. Mandaron a muchos gatos, con respeto, que no tienen elementos para tomar decisiones. En ningún otro gobierno se había atacado a los jóvenes como con Javier May, que protestan por mejor educación, y tienen conflictos con la Dirección de la escuela. Voy a regresar al cargo como legislador federal, tras una pausa que hice, y aprovecharé no sólo para iniciar la demanda contra Javier May, sino que también me sumaré a las protestas”, advirtió.

afcl