Washington. El presidente estadounidense Donald Trump calificó este jueves de "mujer diabólica" a la líder demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes, quien anunció su retiro a los 85 años.

"Creo que era una mujer diabólica que hizo un mal trabajo, que le costó al país mucho en daños y en reputación. Pienso que era terrible", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Hace un gran servicio al país con su retirada", añadió.

La animosidad entre Trump y Pelosi es mutua. La veterana política lideró en el primer mandato de Trump los dos intentos de destitución del presidente republicano, que acabaron fracasando en el Senado.

Pelosi dejará el cargo en enero de 2027, tras haber dedicado los últimos tiempos a confrontar a Trump, a quien esta misma semana calificó como "una vil criatura".

Su último servicio a la causa, antes de comunicar su retiro en un emotivo video dirigido a su distrito de San Francisco, fue impulsar la Proposición 50, una reforma del mapa electoral de California aprobada en referéndum el pasado martes.

Elegida por primera vez al Congreso en 1987, Pelosi hizo historia en 2007 al convertirse en la primera mujer en presidir la Cámara Baja, un cargo que volvió a ejercer tras las elecciones de 2018.

Aunque en los últimos años ya no empuñaba el mazo de “speaker”, su influencia en el partido seguía intacta: fue pieza clave para que el presidente Joe Biden renunciara a la candidatura demócrata el año pasado, cediendo el testigo a Kamala Harris en un intento desesperado por evitar el regreso de Trump al poder.

Considerada una lideresa progresista en sus inicios, especialmente por su activismo en la lucha contra el VIH/SIDA en los años ochenta, Pelosi ha sido percibida en los últimos años por el ala más izquierdista del partido como un símbolo de la vieja guardia que frena la renovación ideológica y generacional de los demócratas.

Su trayectoria abarca siete presidencias. Entre sus mayores logros legislativos figura la reforma sanitaria de 2010, impulsada bajo Barack Obama, y su voto en contra de la guerra de Irak durante el mandato del republicano George W. Bush.

Pelosi ha dicho que hubiera querido retirarse en 2016, si Hillary Clinton hubiera ganado la presidencia, pero la victoria de Trump la convenció de continuar en la arena política.

Un símbolo frente al trumpismo

Su gran momento llegó a mitad del primer mandato de Trump, cuando los demócratas recuperaron la mayoría en el Congreso y Pelosi regresó a la presidencia de la Cámara, erigiéndose en un dique de contención frente al trumpismo.

Su carrera dejó imágenes icónicas: en enero de 2020, al concluir el discurso del Estado de la Unión, rompió ante las cámaras la copia del texto de Trump. Cuando los periodistas le preguntaron luego por qué lo hizo, Pelosi respondió que le pareció "lo más cortés que podía hacer" después de ese "discurso tan sucio".

Otro momento icónico fue en 2019, cuando, durante una tensa reunión en la Casa Blanca sobre Siria, Pelosi fue fotografiada de pie y desafiante frente a Trump —la única mujer en la sala—, una instantánea que se convirtió en símbolo de empoderamiento femenino.

Esa firmeza también le granjeó enemigos y se convirtió en el gran blanco de los ataques del trumpismo, que vio en ella una encarnación de todos los males del 'establishment' de Washington.

Pelosi fue uno de los grandes objetivos de la turba violenta de seguidores del presidente republicano que asaltó el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un fallido intento de frenar la ratificación de la victoria electoral de Biden, que Trump se negó a reconocer.

"¿Dónde estás, Nancy?", gritaban los insurrectos, que incluso dejaron restos de excrementos en el despacho de la legisladora, según contó la propia Pelosi, quien se había refugiado dentro del edificio.

En octubre de 2022, un hombre entró por la fuerza en su casa de San Francisco buscando a Pelosi, aunque ella estaba en Washington, y golpeó a su marido, Paul Pelosi, con un martillo en la cabeza, por lo que fue condenado a cadena perpetua.

Nacida en 1940 y criada en el barrio de Little Italy en Baltimore (Maryland), donde su padre fue alcalde, Pelosi ha cultivado una imagen inconfundible: trajes monocromáticos, broches llamativos, collares de perlas y tacones de aguja. ¿Una de sus pasiones? Desayunar helado de chocolate.

