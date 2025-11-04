Más Información

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Sheinbaum: Todavía no está identificado el atacante del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; no descarta que FGR atraiga el caso

Sheinbaum: Todavía no está identificado el atacante del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; no descarta que FGR atraiga el caso

Desde la guerra contra el narco de Calderón hasta el Plan Michoacán de Sheinbaum; los planes de seguridad para la entidad

Desde la guerra contra el narco de Calderón hasta el Plan Michoacán de Sheinbaum; los planes de seguridad para la entidad

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

“A él no le hubiese gustado”: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

“A él no le hubiese gustado”: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Washington. El expresidente de Estados Unidos lamentó la muerte del que fuera su vicepresidente, , como una "pérdida para la nación" y elogió "su presencia serena y firme" en la Casa Blanca "en medio de grandes desafíos" como los ataques del 11-S durante su mandato.

"La muerte de Richard B. Cheney es una pérdida para la nación y una tristeza para sus amigos", escribió Bush en un comunicado publicado en X, donde agradeció al que estuviera a su lado durante los ochos años de su presidencia (2001-2009) y expresó condolencias a su familia.

Según el exmandatario republicano, la historia recordará a Cheney como "uno de los mejores de su generación: un patriota que aportó integridad, gran inteligencia y seriedad a cada cargo que ocupó".

Lee también

"Dick, una presencia serena y firme en la Casa Blanca"

"Dick fue una presencia serena y firme en la en medio de grandes desafíos nacionales. Confiaba en su consejo honesto y directo, y siempre dio lo mejor de sí. Se mantuvo fiel a sus convicciones y priorizó la y la seguridad del pueblo estadounidense", indicó Bush.

Una figura controvertida como pocas, Cheney (1941-2025) murió la noche de este lunes a los 84 años por complicaciones de una y problemas cardiovasculares, reveló este martes su familia.

Antes de convertirse en vicepresidente de Bush, hijo, fue secretario de Defensa de su padre, el también mandatario republicano George H. W. Bush, cargo en el que dirigió la estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991.

Lee también

Luego, ya en la Casa Blanca, fue uno los principales artífices de la " contra el " tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando -ante la ausencia de George W. Bush- asumió el mando desde la Situation Room (Sala de crisis de la Casa Blanca), puesto protagónico que no dejó.

"Durante sus dos mandatos y a lo largo de su extraordinaria trayectoria, el servicio de Dick Cheney siempre honró al país que amaba", agregó Bush en su mensaje.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda