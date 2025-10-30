Washington.- Una encuesta realizada por los medios estadounidenses Washington Post y ABC aseguró este jueves que el 56% de un grupo de ciudadanos estadounidenses encuestados rechazan la demolición del ala este de la Casa Blanca ordenada por el presidente, Donald Trump.

De acuerdo con la encuesta solo el 28% de dos mil 725 adultos apoyan la construcción del salón de baile de 900 metros cuadrados que Trump ordenó en la residencia presidencial, mientras que un 56% se opone y otro 16% dijo que no está seguro de su opinión sobre el tema.

La encuesta realizada por Washington Post junto a ABC e Ipsos también rescata que existen divisiones entre partidistas, ya que dos de cada 10 republicanos no está de acuerdo con la demolición, mientras que 9 de cada 10 demócratas si.

Los resultados coinciden con otras encuestas recientes, incluida una encuesta de Economist-YouGov realizada del 24 al 27 de octubre que encontró que el 25% de los estadounidenses apoyaban el proyecto y 61% se oponían.

Los trabajadores de la construcción, siguiendo las instrucciones del presidente Trump, han COMENZADO la demolición de la fachada del ala este para construir el salón de baile financiado por DJT. Foto: X @EricLDaugh

El proyecto del salón de baile ha sido descrito por el mandatario republicano como "un salón que todos querían desde siempre" y que no se hacía porque "no tenían un verdadero agente inmobiliario en la Casa Blanca", haciendo referencia a su experiencia en el ámbito de las vienes raíces como empresario.

¿Cuánto dinero financiara la construcción del salón de baile de la Casa Blanca?

El salón será financiado con 300 millones de dólares que fueron donados por decenas de magnates y empresas de tecnología. Además, forma parte de una serie de remodelaciones polémicas que Trump está realizando en la residencia y en Washington.

Esta semana, la Casa Blanca destituyó a 6 consultores encargados de cuidar el patrimonio y aconsejar sobre remodelaciones y construcciones en la sede del Ejecutivo y serán sustituidos por otros nombrados por el mandatario.

