Más Información
Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto autor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown
Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros
Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"
Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS
Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez
Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"
"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas
Magistrada Janine Otálora participa en su última sesión del TEPJF; perfilan dejar vacante vacía hasta 2027
SCJN estrena nuevo método para agilizar revisión de asuntos; acuerdan dar más tiempo a casos con temas de fondo
Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc
Washington.- Una encuesta realizada por los medios estadounidenses Washington Post y ABC aseguró este jueves que el 56% de un grupo de ciudadanos estadounidenses encuestados rechazan la demolición del ala este de la Casa Blanca ordenada por el presidente, Donald Trump.
De acuerdo con la encuesta solo el 28% de dos mil 725 adultos apoyan la construcción del salón de baile de 900 metros cuadrados que Trump ordenó en la residencia presidencial, mientras que un 56% se opone y otro 16% dijo que no está seguro de su opinión sobre el tema.
La encuesta realizada por Washington Post junto a ABC e Ipsos también rescata que existen divisiones entre partidistas, ya que dos de cada 10 republicanos no está de acuerdo con la demolición, mientras que 9 de cada 10 demócratas si.
Lee también Gobierno de Trump despide a comisionados encargados de supervisar construcción de su polémico salón de baile
Los resultados coinciden con otras encuestas recientes, incluida una encuesta de Economist-YouGov realizada del 24 al 27 de octubre que encontró que el 25% de los estadounidenses apoyaban el proyecto y 61% se oponían.
El proyecto del salón de baile ha sido descrito por el mandatario republicano como "un salón que todos querían desde siempre" y que no se hacía porque "no tenían un verdadero agente inmobiliario en la Casa Blanca", haciendo referencia a su experiencia en el ámbito de las vienes raíces como empresario.
¿Cuánto dinero financiara la construcción del salón de baile de la Casa Blanca?
El salón será financiado con 300 millones de dólares que fueron donados por decenas de magnates y empresas de tecnología. Además, forma parte de una serie de remodelaciones polémicas que Trump está realizando en la residencia y en Washington.
Esta semana, la Casa Blanca destituyó a 6 consultores encargados de cuidar el patrimonio y aconsejar sobre remodelaciones y construcciones en la sede del Ejecutivo y serán sustituidos por otros nombrados por el mandatario.
Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
xcg/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]