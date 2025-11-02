Londres. La policía británica desestimó el domingo las especulaciones de que un ataque masivo con cuchillo en un tren con destino a Londres la noche anterior estuviera relacionado con el terrorismo e informó que dos personas que resultaron heridas en el incidente permanecen en estado crítico.

La fuerza añadió que dos hombres, nacidos en el Reino Unido, permanecen detenidos en estaciones de policía separadas. Fueron arrestados ocho minutos después de que se hicieran las primeras llamadas de emergencia a las 7:42 p.m. desde el tren, donde los pasajeros describieron escenas de pánico y caos, con muchos corriendo por los vagones y algunos buscando refugio en los baños.

"Este es un incidente impactante y mis pensamientos están con aquellos que han resultado heridos y sus familias", declaró el superintendente de la Policía de Transporte Británica, John Loveless, ante la estación en Huntingdon, en el este de Inglaterra, donde el tren se detuvo poco después del ataque.

“No hay nada que sugiera que esto es un incidente terrorista”, añadió.

Las dos personas detenidas permanecen bajo custodia, dijo, y agregó que uno es un hombre británico negro de 32 años, el otro es un hombre de 35 años de ascendencia caribeña. No se reveló la relación entre los dos sospechosos, ni el tipo de cuchillo o cuchillos utilizados.

Loveless también actualizó la información sobre los heridos en el ataque, reduciendo el número en condición crítica de nueve a dos. Indicó que cuatro de los heridos ya habían sido dados de alta y que otra persona había llegado al hospital, lo que elevó a 11 el número total de heridos en el ataque.

El sábado por la noche, pasajeros ensangrentados salieron del tren de larga distancia cuando hizo una parada de emergencia en la ciudad de Huntingdon, una ciudad comercial a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de Londres. Decenas de policías esperaban allí, algunos de ellos armados, y los dos sospechosos fueron arrestados, señaló Loveless.

Durante la respuesta inmediata al ataque, la fuerza policial sostuvo que se había activado el protocolo "Plato", la palabra clave utilizada por la policía y los servicios de emergencia británicos cuando responden a lo que podría ser un "ataque terrorista en marcha". Esa declaración fue posteriormente rescindida, pero no se ha revelado ningún motivo para el ataque.

“En esta etapa inicial, no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”, aseguró Loveless.

El ataque ocurrió cuando el tren de las 6:25 p.m. que viajaba al sur desde Doncaster, en el norte de Inglaterra, a la estación King's Cross de Londres, estaba en torno a la mitad de su recorrido de dos horas, habiendo partido recientemente de una parada en Peterborough.

El pasajero Olly Foster dijo a la BBC que escuchó a la gente gritar "corran, corran, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo", y al principio pensó que podría haber sido una broma de Halloween — el sábado fue el día después de Halloween—. Pero cuando los pasajeros pasaron junto a él para alejarse, notó que tenía la mano cubierta de sangre de una silla en la que se había apoyado.

Tras los informes de que algunos pasajeros se pusieron en peligro para proteger a otros, la secretaria del InteriorShabana Mahmood elogió la “valentía excepcional del personal y los pasajeros en el tren".

El rey Carlos III aseveró que él y su esposa, la reina Camila, enviaron sus condolencias y pensamientos a los afectados y que estaban “verdaderamente consternados y sorprendidos al escuchar sobre el terrible ataque con cuchillo”.

London North Eastern Railway, o LNER, que opera los servicios de la línea principal de la costa este en el Reino Unido, confirmó que el incidente había ocurrido en uno de sus trenes y dijo que habría una gran interrupción en la ruta hasta el lunes.

Loveless de la Policía de Transporte Británica afirmó que habrá “una presencia visible de policías en estaciones y trenes” el domingo.