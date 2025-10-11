Un accidente de helicóptero dejó cinco heridos en Huntington Beach, California. Los equipos de emergencia respondieron a los informes de un incidente.

Un video grabado por un asistente a la playa mostró un helicóptero a baja altitud el sábado sobre la zona, mientras los visitantes observaban confundidos. A medida que avanza el video, el helicóptero cae en picada, estrellándose en la cuadra 21500 de Pacific Coast Highway. Varias palmeras parecían haber amortiguado la caída.

No está claro qué causó que el avión se estrellara. Dos personas a bordo del helicóptero fueron rescatadas sanas y salvas de los restos, según informó la policía. Tres personas en tierra resultaron heridas en el accidente; las cinco personas heridas en el incidente han sido hospitalizadas. Se desconoce la gravedad de sus lesiones.

🚨#UPDATE: Another video has surfaced on tiktok showing the helicopter crash in Huntington Beach, California. Officials report that multiple people have been hospitalized pic.twitter.com/m86jqxB6cL — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 11, 2025

