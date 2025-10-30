Halloween 2025: Google sorprende con divertido doodle de Pac-Man

Google, el navegador usado por millones de personas día a día, sorprendió al estrenar un doodle interactivo y muy tenebroso.

Los Google Doodles son versiones especiales y creativas del logotipo de Google, aparecen en la página principal del buscador para conmemorar fechas importantes, eventos históricos, culturales y más. Estos diseños suelen ser animados, interactivos o estáticos, incluso, algunos ofrecen juegos, como es este último.

Google sorprende con divertido doodle de Pac-Man

Este año la celebración de Halloween estrenó un nuevo doodle en Google muy interactivo y nostálgico. Se trata de Pacman, el icónico juego estrenado hace 45 años, donde nuestro personaje amarillo recorre ocho niveles, algunos basados en los mismos personajes del videojuego.

La trama del juego es la clásica, conseguir todos los puntos de los niveles mientras evitamos a los fantasmas llamados: “Blinky”, “Pinky”, “Inky” y “Clyde”. Desde su lanzamiento, Pac-Man se convirtió en un referente de la cultura pop, la industria de los videojuegos e icono atemporal.

Para acceder al juego sólo debes acceder al navegador de Google, dar click en el Doodle y listo, podrás disfrutar ocho niveles del clásico juego.

Segundo doodle de Pac-Man

El primer doodle fue en 1998, desde entonces Google sumó diferentes diseños para algunas fechas a lo largo de los años. Este doodle es el segundo que el navegador dedica a Pac-Man.

El 21 de mayo del 2010, hace 15 años, Google celebró el 30 aniversario del juego japonés, hoy, varios años después, sigue siendo un referente de los videojuegos en diferentes generaciones.

Doodle de Google. Imagen: Google

