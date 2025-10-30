El congresista republicano de origen colombiano Bernie Moreno Mejía le propuso al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, incluir en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) a tres grupos criminales colombianos.

Según una carta a la que tuvo acceso Caracol Radio, Moreno le solicitó a Rubio calificar a las disidencias de alias "Calarcá", las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) más conocidas como el "Clan del Golfo" y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o "Los Pachencas", como grupos terroristas.

"Su historial de violencia es evidente": senador Moreno

Según el legislador colombo-estadounidense, las AGC están lideradas por Jobanis Villadiego alias "Chiquito Malo", mientras que las Autodefensas Conquistadoras están encabezadas por Hernán Giraldo, alias "El Patrón".

En el documento, el congresista aseveró: "Su historial de violencia es evidente: asesinatos, ataques violentos, campañas de intimidación, narcotráfico y enfrentamientos armados; todos actos que se ajustan plenamente a la definición legal de terrorismo, según la legislación estadounidense".

"Además, estas pandillas solo buscan fortalecer sus vínculos con redes criminales y terroristas transnacionales, incluidos los carteles mexicanos, que representan una amenaza cada vez mayor para la seguridad nacional". Moreno sostuvo que estos tres grupos criminales "son directamente responsables del flujo de narcóticos letales hacia Estados Unidos, incluidas las de Ohio", añadió.

Vale mencionar que Moreno es senador por el estado de Ohio desde 2024.

El congresista estadounidense argumentó que "la inclusión de esos grupos servirá para combatir y desmantelar las redes financieras y operativas de grupos terroristas, llevar a sus integrantes ante la justicia y proteger a su población estadounidense".

También indicó que "la designación permitiría reforzar las herramientas legales y financieras del gobierno estadounidense para perseguir y desmantelar las redes logísticas y económicas de estas organizaciones, así como de sus aliados internacionales, incluidos los carteles mexicanos".

Moreno ha dicho que Colombia se debe desligar del narcotráfico

Desde hace varios meses, el senador Moreno ha afirmado que Colombia se debe desligar del narcotráfico. "Colombia tiene que erradicar por completo su economía basada en la cocaína y tomar todas las medidas necesarias para que eso suceda (...), y vamos a estar aquí para apoyar a un gobierno que tome eso muy, muy en serio”, afirmó el congresista durante una visita a Bogotá.

