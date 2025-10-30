Más Información

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto coautor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown

Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto coautor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Pumas y Efraín Juárez al borde del precipicio; ¿"Hormiga" González merece llamado a Selección Mexicana?

Pumas y Efraín Juárez al borde del precipicio; ¿"Hormiga" González merece llamado a Selección Mexicana?

Flamengo y Palmeiras protagonizarán la séptima final de Copa Libertadores entre equipos brasileños

Flamengo y Palmeiras protagonizarán la séptima final de Copa Libertadores entre equipos brasileños

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Halloween llega con frente frío 11 y lluvias; esta es la lista de estados afectados

Halloween llega con frente frío 11 y lluvias; esta es la lista de estados afectados

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas

"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

El congresista republicano de origen colombiano Bernie Moreno Mejía le propuso al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, incluir en la lista de (FTO, por sus siglas en inglés) a tres grupos criminales colombianos.

Según una carta a la que tuvo acceso Caracol Radio, Moreno le solicitó a Rubio calificar a las disidencias de alias "Calarcá", las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) más conocidas como el "Clan del Golfo" y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o "Los Pachencas", como grupos terroristas.

"Su historial de violencia es evidente": senador Moreno

Según el legislador colombo-estadounidense, las AGC están lideradas por Jobanis Villadiego alias "Chiquito Malo", mientras que las Autodefensas Conquistadoras están encabezadas por Hernán Giraldo, alias "El Patrón".

Lee también

EU desplegó su más grane portaaviones, el Gerald Ford, en el mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas. Foto: AFP
EU desplegó su más grane portaaviones, el Gerald Ford, en el mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas. Foto: AFP

En el documento, el congresista aseveró: "Su historial de violencia es evidente: asesinatos, ataques violentos, campañas de intimidación, narcotráfico y enfrentamientos armados; todos actos que se ajustan plenamente a la definición legal de terrorismo, según la legislación estadounidense".

"Además, estas pandillas solo buscan fortalecer sus vínculos con redes criminales y terroristas transnacionales, incluidos los carteles mexicanos, que representan una amenaza cada vez mayor para la seguridad nacional". Moreno sostuvo que estos tres grupos criminales "son directamente responsables del flujo de narcóticos letales hacia Estados Unidos, incluidas las de Ohio", añadió.

Vale mencionar que Moreno es senador por el estado de Ohio desde 2024.

Lee también

El congresista estadounidense argumentó que "la inclusión de esos grupos servirá para combatir y desmantelar las redes financieras y operativas de grupos terroristas, llevar a sus integrantes ante la justicia y proteger a su población estadounidense".

También indicó que "la designación permitiría reforzar las herramientas legales y financieras del gobierno estadounidense para perseguir y desmantelar las redes logísticas y económicas de estas organizaciones, así como de sus aliados internacionales, incluidos los carteles mexicanos".

Moreno ha dicho que Colombia se debe desligar del narcotráfico

Desde hace varios meses, el senador Moreno ha afirmado que Colombia se debe desligar del narcotráfico. "Colombia tiene que erradicar por completo su economía basada en la cocaína y tomar todas las medidas necesarias para que eso suceda (...), y vamos a estar aquí para apoyar a un gobierno que tome eso muy, muy en serio”, afirmó el congresista durante una visita a Bogotá.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm/xcg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit aplicará “borrón y cuenta nueva”: perdonará deudas y dará descuentos a miles de acreditados. Foto: iStock / Esdelval / Infonavit

Infonavit aplicará “borrón y cuenta nueva”: perdonará deudas y dará descuentos a miles de acreditados

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Visa americana de turista B1/B2. Foto: iStock/ FTiare

¿Cómo tramitar visa de turista B1/B2 si viajas desde México este fin de año?

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Día de Muertos. iStock/ agcuesta

Día de Muertos: Significado del pan de muerto, cempasúchil y los niveles de la ofrenda