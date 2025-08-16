Washington.- Opositores al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, planean realizar este sábado unas 200 protestas en 34 estados del país contra el plan impulsado por el republicano para redistribuir el mapa electoral de Texas en beneficio de su partido de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Las manifestaciones pacíficas tendrán como núcleo ese estado sureño, centro de lo que se ha convertido en un enfrentamiento abierto entre demócratas y republicanos, extendido a estados como Nueva York y California, que han amenazado con hacer lo mismo para asegurar más escaños para el Partido Demócrata.

"Trump intenta robar las elecciones de 2026 manipulando el sistema y alterando los mapas electorales. Empezó en Texas, pero no se detendrá ahí. Estamos contraatacando.", explican los organizadores de las protestas, que incluye respaldos del Comité Nacional Demócrata (DNC, en inglés), la coalición Texas for All y la red Planned Parenthood.

Lee también Gobernador de Texas ordena arresto de demócratas que abandonaron el estado; querían frenar plan de redistribución electoral

Varias marchas y "acciones de resistencia" están previstas en ciudades como Nueva York, Miami, San Francisco, Memphis, Portland, Pittsburgh, Chicago, Washington D.C. (donde Trump ha tomado el control federal de la policía para combatir el crimen) e importantes enclaves tejanos como Dallas, San Antonio, Houston y Austin.

La ciudad de Austin, donde se encuentra el Capitolio tejano, espera reunir a más de mil manifestantes, según estiman los organizadores.

"De costa a costa, la gente se congregará en las legislaturas estatales, los ayuntamientos y los espacios comunitarios para dejar claro: vemos lo que Trump está haciendo y no lo toleraremos", afirmó el DNC en un comunicado.

Lee también FBI ubicará a demócratas que salieron de Texas, afirma republicano; acusa que buscan boicotear propuesta de mapa electoral

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. Foto: AP

Republicanos buscan cambiar el mapa electoral de Texas

Ante una petición del presidente Trump, en julio pasado legisladores republicanos de Texas presentaron una iniciativa para redistribuir los distritos electorales del estado que aseguraría al menos cinco escaños adicionales, lo que facilitaría que ese partido retenga la mayoría en la Cámara Baja del Congreso en las votaciones de 2026.

En respuesta al proyecto, más de 50 demócratas de la Cámara de Representantes de Texas salieron del estado para impedir el cuórum y bloquear la votación de la redistribución.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha amenazado con arrestos y la remoción de sus puestos a los legisladores que no regresen para participar en las sesiones.

Ante el bloqueo demócrata, Abbott convocó el viernes una segunda sesión especial para impulsar la reestructuración de los mapas electorales del estado.

Lee también Demócratas de Texas abandonan el estado; buscan bloquear votación sobre nuevo mapa legislativo estatal respaldado por Trump

Esta vez, los representantes que dejaron el territorio podrían aceptar regresar al Capitolio tejano y terminar el 'impasse' bajo condiciones, según reportes de la cadena CNN.

Entre estas condiciones estarían que se ponga fin oficialmente a la primera sesión especial que se mantuvo en un punto muerto y que California presente su nuevo mapa electoral para compensar las ganancias de los republicanos en Texas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc