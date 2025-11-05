Más Información

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo llega al Congreso de Michoacán

Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo llega al Congreso de Michoacán

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Dan hasta 12 años de prisión a cinco miembros del CJNG; son acusados de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército

Dan hasta 12 años de prisión a cinco miembros del CJNG; son acusados de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército

AICM cumple 97 años de operaciones; es el principal aeropuerto de México

AICM cumple 97 años de operaciones; es el principal aeropuerto de México

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Joyerías del Centro Histórico siguen sin apoyo tras saqueos del 2 de octubre

Joyerías del Centro Histórico siguen sin apoyo tras saqueos del 2 de octubre

Presidente del congreso capitalino condena acoso contra Claudia Sheinbaum y respalda su denuncia

Presidente del congreso capitalino condena acoso contra Claudia Sheinbaum y respalda su denuncia

Estados Unidos se enfrenta a una elección entre "comunismo y sentido común", declaró el presidente Donald Trump en una convención empresarial, tras la victoria de candidatos demócratas en las elecciones locales, particularmente la de Zohran Mamdani para la alcaldía de .

"Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico", dijo Trump, tras criticar de nuevo la elección del alcalde de izquierdas en Nueva York, Zohran Mamdani.

"Nos ocuparemos de ello", lanzó Trump ante los empresarios, en alusión a Mamdani, un político que se presenta como "demócrata y socialista" y que hizo campaña con promesas como el transporte público gratuito.

Lee también

El candidato demócrata Zohran Mamdani, durante un mitin previo a las elecciones de este martes para la alcaldía de Nueva York. FOTO: EFE
El candidato demócrata Zohran Mamdani, durante un mitin previo a las elecciones de este martes para la alcaldía de Nueva York. FOTO: EFE

"Pusimos a un comunista" en NY, acusa Trump tras triunfo de Mamdani

Aseguró que su administración hará “bajar los precios”, luego de que los votantes manifestaran el martes su preocupación por el alto costo de la vida en el país.

Trump no cesó en sus ataques a Mamdani. “¿Recuerdan que dije que nunca tendríamos a un socialista elegido para ningún cargo en nuestro país? Solía decir eso. Nos saltamos a un socialista y pusimos a un comunista en su lugar” en Nueva York, dijo.

Mamdani ha prometido gravar a los millonarios para financiar la ampliación de los programas sociales, hacer que los productos y la vivienda sean más asequibles, además de transporte gratuito, políticas defendidas por el sector más progresista de los demócratas, encabezado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Trump afirmó que los neoyorquinos huirán del “comunismo” tras la victoria de Mamdani. “Espero que funcione para Nueva York”, añadió.

En ese sentido aseguró que Miami "será un refugio" para quienes "escapen del régimen comunista", además de acusar a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

"Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista", declaró.

En el America Business Forum (ABF), el mandatario sostuvo que "Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York". *Con información de agencias.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes? Requisitos

Visa TN. iStock/ Fran Rodriguez

“Secretos” y guía para conseguir la visa TN: lo que todo profesional mexicano debe saber

iStock/goodmoments

Estos son los pasaportes más poderosos en 2025: Estados Unidos sale del Top 10 por primera vez

5 consejos para comprar vuelos baratos en línea en 2025. Truco recomendado por expertos. Foto Canva

5 consejos para comprar vuelos baratos en línea en 2025. Truco recomendado por expertos

Día de los Veteranos. iStock/ jacoblund

Veterans Day 2025: Cuándo es, qué se celebra y por qué es tan importante en Estados Unidos