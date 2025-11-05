Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Estados Unidos se enfrenta a una elección entre "comunismo y sentido común", declaró el presidente Donald Trump en una convención empresarial, tras la victoria de candidatos demócratas en las elecciones locales, particularmente la de Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York.

"Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico", dijo Trump, tras criticar de nuevo la elección del alcalde de izquierdas en Nueva York, Zohran Mamdani.

"Nos ocuparemos de ello", lanzó Trump ante los empresarios, en alusión a Mamdani, un político que se presenta como "demócrata y socialista" y que hizo campaña con promesas como el transporte público gratuito.

El candidato demócrata Zohran Mamdani, durante un mitin previo a las elecciones de este martes para la alcaldía de Nueva York. FOTO: EFE

"Pusimos a un comunista" en NY, acusa Trump tras triunfo de Mamdani

Aseguró que su administración hará “bajar los precios”, luego de que los votantes manifestaran el martes su preocupación por el alto costo de la vida en el país.

Trump no cesó en sus ataques a Mamdani. “¿Recuerdan que dije que nunca tendríamos a un socialista elegido para ningún cargo en nuestro país? Solía decir eso. Nos saltamos a un socialista y pusimos a un comunista en su lugar” en Nueva York, dijo.

Mamdani ha prometido gravar a los millonarios para financiar la ampliación de los programas sociales, hacer que los productos y la vivienda sean más asequibles, además de transporte gratuito, políticas defendidas por el sector más progresista de los demócratas, encabezado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Trump afirmó que los neoyorquinos huirán del “comunismo” tras la victoria de Mamdani. “Espero que funcione para Nueva York”, añadió.

En ese sentido aseguró que Miami "será un refugio" para quienes "escapen del régimen comunista", además de acusar a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

"Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista", declaró.

En el America Business Forum (ABF), el mandatario sostuvo que "Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York". *Con información de agencias.

