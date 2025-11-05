Más Información

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles

Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

AICM cumple 97 años de operaciones; es el principal aeropuerto de México

AICM cumple 97 años de operaciones; es el principal aeropuerto de México

Gobernadores condenan acoso contra Sheinbaum; "una agresión contra una mujer es una agresión contra todas", afirman

Gobernadores condenan acoso contra Sheinbaum; "una agresión contra una mujer es una agresión contra todas", afirman

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Por Buen Fin y época navideña el robo a transportistas de carga podría subir hasta 17%, alertan

Por Buen Fin y época navideña el robo a transportistas de carga podría subir hasta 17%, alertan

Congreso capitalino condena acoso contra Claudia Sheinbaum y respalda su denuncia

Congreso capitalino condena acoso contra Claudia Sheinbaum y respalda su denuncia

Tras casi 9 años desplazados, 63 familias regresan a sus hogares en San Juan Juquila Mixes, Oaxaca

Tras casi 9 años desplazados, 63 familias regresan a sus hogares en San Juan Juquila Mixes, Oaxaca

Washington.- Cientos de personas protestan este miércoles junto al Monumento Washington en la capital estadounidense para exigir el "fin del régimen fascista de Trump" en el aniversario de la reelección del mandatario como presidente y para celebrar las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales del martes.

Bajo el lema "que se largue Trump", los manifestantes, convocados por la plataforma Refuse Fascism han comenzado su protesta con un mitin en el teatro Sylvan, junto al Monumento Nacional, desde el que inician una marcha hacia el Capitolio y el Tribunal Supremo a partir de la una de la tarde.

Los manifestantes han celebrado, con cánticos y pancartas, la ola azul en las contiendas locales del país, como las de Nueva York, Virginia o Nueva Jersey, que definen como un duro golpe para la administración estadounidense.

Lee también

Algunos han opinado acerca de la reacción de Trump, que consideró que la razón de la derrota republicana fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del gobierno federal: "Por primera vez, sin querer ha dicho la verdad. Si quiere asumir la responsabilidad de haber perdido estas elecciones, está en lo cierto", expresa a Efe Lalanya Brun, una veterana de guerra.

Este acto coincide a su vez con el aniversario de la en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, un día que, según los asistentes, “fue la consecuencia de todas sus mentiras”.

Asuntos como el cierre de gobierno de EU, ya el más largo de la historia nacional, o las críticas a las políticas contra los migrantes han estado en el foco de las protestas.

Lee también

Sarah Glover, una de los miles de empleados federales afectados por el cierre, acusa a Trump de "hacer sufrir a la gente intencionadamente", mientras que otros manifestantes, como Evelyn, piden a los demócratas "más valentía" para plantar cara al presidente y conseguir un acuerdo en el Congreso que ponga fin a la paralización.

Muchos asistentes se han desplazado para asistir a las protestas. “Tengo ocho nietos, hoy estoy aquí por ellos”, asegura a EFE emocionado Run Mercier, que ha viajado ocho horas en coche desde Boston para venir a la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa TN. iStock/ Fran Rodriguez

“Secretos” y guía para conseguir la visa TN: lo que todo profesional mexicano debe saber

iStock/goodmoments

Estos son los pasaportes más poderosos en 2025: Estados Unidos sale del Top 10 por primera vez

5 consejos para comprar vuelos baratos en línea en 2025. Truco recomendado por expertos. Foto Canva

5 consejos para comprar vuelos baratos en línea en 2025. Truco recomendado por expertos

Hallstatt, Austria. iStock/SCStock

Los 15 destinos más seguros para viajar en 2026: Explora el mundo sin preocupaciones

Día de los Veteranos. iStock/ jacoblund

Veterans Day 2025: Cuándo es, qué se celebra y por qué es tan importante en Estados Unidos