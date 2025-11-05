Más Información
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que los republicanos han "aprendido mucho" tras las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales del martes, una derrota republicana que atribuyó al cierre de gobierno, convertido ya en el más largo de la historia en el país.
"Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie. Pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho", dijo en una reunión ante senadores de su partido en la Casa Blanca.
Trump culpa a demócratas por cierre de gobierno más largo de la historia
Además, el mandatario estadounidense culpó a los demócratas "kamikaze" por el cierre de gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos, que superó el récord de 35 días establecido durante su primer gobierno.
"Acabo de regresar de Japón", dijo el republicano durante el desayuno de trabajo. "Hablé sobre los pilotos kamikaze. Creo que estos tipos son kamikaze. Derribarán al país si tienen que hacerlo", aseguró. *Con información de AFP.
