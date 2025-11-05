Más Información

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

La mañanera de Sheinbaum, 5 de noviembre, minuto a minuto

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Diputados aprueban PEF 2026 en lo general

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Obras invertirá 71 mdp para mejoras en el Tren Ligero

CDMX aprueba 27 mil viviendas bajo la norma 26

Washington.- El presidente de , Donald Trump, reconoció que los republicanos han "aprendido mucho" tras las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales del martes, una derrota republicana que atribuyó al cierre de gobierno, convertido ya en el más largo de la historia en el país.

"Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie. Pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho", dijo en una reunión ante senadores de su partido en la Casa Blanca.

Además, el mandatario estadounidense culpó a los demócratas "kamikaze" por el cierre de gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos, que superó el récord de 35 días establecido durante su primer gobierno.

"Acabo de regresar de Japón", dijo el republicano durante el desayuno de trabajo. "Hablé sobre los pilotos kamikaze. Creo que estos tipos son kamikaze. Derribarán al país si tienen que hacerlo", aseguró. *Con información de AFP.

