Washington.— Los le dieron ayer un golpe a los republicanos de en elecciones estatales y locales clave, con los triunfos de Abigail Spanberger para la gubernatura de Virginia, y Mikie Sherrill para la de Nueva Jersey; ambas serán las primeras mujeres en liderar sus estados.

También triunfó el socialista y musulmán Zohran Mamdani, para la alcaldía de Nueva York.

Spanberger derrotó a la republicana Winsome Earle-Sears, de acuerdo con la proyección de la agencia de noticias Associated Press.

Spanberger sucederá al gobernador republicano Glenn Youngkin, que no podía presentarse a un segundo mandato consecutivo.

Spanberger celebró ser la primera mujer gobernadora de Virginia y añadió que en su estado, “las decisiones sobre atención médica relacionadas con la anticoncepción, los tratamientos de fertilidad y la salud reproductiva seguirán siendo tomadas por las mujeres y sus médicos, no por los políticos”.

Spanberger, de 47 años, centró su campaña principalmente en cuestiones económicas y de asequibilidad, así como en la seguridad pública y su apoyo al derecho al aborto. La campaña de Spanberger y los grupos aliados atacaron a Earle-Sears por su historial conservador en cuestiones sociales y su lealtad al presidente Donald Trump. La demócrata recibió el apoyo de figuras como el expresidente Barack Obama.

Además, la demócrata Ghazala Hashmi venció en la contienda por la vicegubernatura de Virginia y se convirtió en la primera mujer musulmana y primera indio-estadounidense en ocupar el cargo.

En Nueva Jersey, la victoria de Sherrill es vista como un rechazo al primer año de mandato de Trump y da nuevos bríos al Partido Demócrata, tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2024. Sherrill se mostró en la campaña como una firme opositora a las políticas de Trump, dando prioridad a las preocupaciones relacionadas con el coste de la vida, incluyendo la puesta en marcha de planes para hacer frente al aumento vertiginoso de los costes de los servicios públicos en el estado. Su victoria se produce un año después de que Trump obtuviera importantes avances en el estado en las elecciones de 2024. Aunque Trump perdió Nueva Jersey por seis puntos frente a la exvicepresidenta Kamala Harris, redujo su margen de derrota en 10 puntos en comparación con 2020. Sherrill sucederá al gobernador demócrata Phil Murphy, lo que supone la primera vez desde 1961 que un mismo partido gana tres mandatos consecutivos en la mansión del gobernador de Nueva Jersey. Sherrill es una veterana de la Marina que representó a un distrito del norte de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes de EU.

Obama se pronunció sobre las victorias: “Enhorabuena a todos los candidatos demócratas que han ganado esta noche. Esto nos recuerda que cuando nos unimos en torno a líderes fuertes y con visión de futuro que se preocupan por los temas importantes, podemos ganar. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero el futuro parece un poco más prometedor”.

En Nueva York, Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Reemplazará al alcalde Eric Adams, quien retiró su candidatura a la reelección en septiembre, pero su nombre permaneció en la boleta electoral. En Nueva York votaron 2 millones, lo que no pasaba desde 1969. Mamdani, un asambleísta estatal de 34 años que se autodefine como socialista democrático, será el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo.

Un golpe personal para Trump fue el triunfo de Alvin Bragg para la fiscalía de distrito de Manhattan; él supervisó el proceso judicial por el pago de dinero para silenciar a una mujer, que condujo a la condena del mandatario. Las elecciones de ayer son vistas como un pulso, de cara a los comicios de medio término de 2026.

Trump dijo que los republicanos perdieron porque él no estuvo en la boleta y “por el cierre de gobierno”.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó los resultados de las elecciones como “un rechazo a la agenda de Trump”.

Aún está pendiente el resultado de la consulta en California para rediseñar, a favor de los demócratas, el mapa electoral.

