Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Mamdani gana elección por alcaldía de Nueva York; será el primer musulmán en asumir el cargo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

Washington.- El presidente estadounidense,, reconoció la noche del martes que el ha perdido las elecciones locales y las contiendas clave de esta jornada electoral y consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del gobierno federal.

"Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales", indicó Trump en una primera publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas.

Las declaraciones de Trump se producen luego de una jornada electoral donde los demócratas obtuvieron victorias clave y mostraron que siguen con vida, de cara a los comicios de medio término, en 2026.

Los demócratas se quedaron con las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey, donde dos mujeres, por primera vez, encabezarán ambos estados. En Nueva York, el candidato demócrata Zohran Mamdani logró la victoria para la alcaldía y se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad. Su triunfo es un duro golpe para Trump, quien lo tacha de "comunista" y había llamado a la comunidad judía a votar en su contra.

El ánimo de Trump contrastaba con la euforia demócrata.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó los resultados de las elecciones del martes como "un rechazo a la agenda de Trump".

"Ha sido una buena noche para los demócratas y para nuestra lucha por reducir los costes, mejorar la asistencia sanitaria y construir un futuro mejor para las familias estadounidenses", afirmó Schumer en un comunicado tras la victoria demócrata en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey y Virginia.

Ahora, la atención se centrará en cómo avanzarán los demócratas en el actual cierre del Gobierno tras las victorias del martes.

"Si los republicanos quieren seguir ciegamente a Donald Trump hacia el abismo del caos, que lo hagan", dijo Schumer. "El resto de Estados Unidos está avanzando".

