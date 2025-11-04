Más Información
Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas
INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado
Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan
Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde
Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma
De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad
Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la noche del martes que el Partido Republicano ha perdido las elecciones locales y las contiendas clave de esta jornada electoral y consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del gobierno federal.
"Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales", indicó Trump en una primera publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas.
Las declaraciones de Trump se producen luego de una jornada electoral donde los demócratas obtuvieron victorias clave y mostraron que siguen con vida, de cara a los comicios de medio término, en 2026.
Lee también Abigail Spanberger gana gubernatura de Virginia, EU, según AP; será la primera mujer en liderar el estado
Los demócratas se quedaron con las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey, donde dos mujeres, por primera vez, encabezarán ambos estados. En Nueva York, el candidato demócrata Zohran Mamdani logró la victoria para la alcaldía y se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad. Su triunfo es un duro golpe para Trump, quien lo tacha de "comunista" y había llamado a la comunidad judía a votar en su contra.
El ánimo de Trump contrastaba con la euforia demócrata.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó los resultados de las elecciones del martes como "un rechazo a la agenda de Trump".
Lee también Elecciones en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey ponen a prueba la influencia de Trump en EU
"Ha sido una buena noche para los demócratas y para nuestra lucha por reducir los costes, mejorar la asistencia sanitaria y construir un futuro mejor para las familias estadounidenses", afirmó Schumer en un comunicado tras la victoria demócrata en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey y Virginia.
Ahora, la atención se centrará en cómo avanzarán los demócratas en el actual cierre del Gobierno tras las victorias del martes.
"Si los republicanos quieren seguir ciegamente a Donald Trump hacia el abismo del caos, que lo hagan", dijo Schumer. "El resto de Estados Unidos está avanzando".
mgm/xcg
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]