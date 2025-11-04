Más Información

Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Mamdani gana elección por alcaldía de Nueva York; será el primer musulmán en asumir el cargo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

, el socialista democrático de 34 años cuya campaña centrada en una más asequible para todos acaparó la atención y se convirtió en el blanco de los ataques del presidente Donald Trump, será el nuevo alcalde de la ciudad, convirtiéndose en el primer musulmán en asumir el cargo.

Mamdani, a quien Trump tachó de "comunista", derrotó con 50% de los votos al exgobernador Andrew Cuomo, quien compitió como independiente, y al republicano Curtis Sliwa. Sustituirá al alcalde Eric Adams, que abandonó su candidatura a la reelección en septiembre, pero siguió en las papeletas, de acuerdo con las proyecciones de la agencia Associated Press y otros medios.

Mamdani, miembro de la Asamblea Estatal, será el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo. Se presentó a las elecciones generales como favorito tras una victoria por 12 puntos en las primarias demócratas por votación preferencial a principios de este año.

La campaña de Mamdani, muy centrada en las cuestiones relacionadas con el coste de la vida, entusiasmó a los neoyorquinos. Sin embargo, también provocó el desprecio de críticos como Trump.

Los neoyorquinos se volcaron a votar como no lo hacían en décadas, con 2 millones de votos registrados en total, entre los de la jornada de hoy y los anticipados.

Mamamdani, nacido en Uganda, votó a primera mañana de este martes en el distrito de Queens, tras lo cual declaró que la ciudad está "a punto de hacer historia" para "dejar atrás la política del pasado".

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó los resultados de las elecciones del martes como "un rechazo a la agenda de Trump".

"Ha sido una buena noche para los demócratas y para nuestra lucha por reducir los costes, mejorar la asistencia sanitaria y construir un futuro mejor para las familias estadounidenses", afirmó Schumer en un comunicado tras la victoria demócrata en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey y Virginia.

Ahora, la atención se centrará en cómo avanzarán los demócratas en el actual cierre del Gobierno tras las victorias del martes.

"Si los republicanos quieren seguir ciegamente a Donald Trump hacia el abismo del caos, que lo hagan", dijo Schumer. "El resto de Estados Unidos está avanzando".

El expresidente demócrata Barack Obama también se pronunció esta noche. "Enhorabuena a todos los candidatos demócratas que han ganado esta noche. Esto nos recuerda que cuando nos unimos en torno a líderes fuertes y con visión de futuro que se preocupan por los temas importantes, podemos ganar. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero el futuro parece un poco más prometedor", posteó en X.

Además de la victoria de Mamdani, el demócrata Alvin Bragg derrotó a la republicana Maud Maron y a la independiente Diana Florence en las elecciones a fiscal del distrito de Manhattan.

La atención mediática aumentó cuando Bragg supervisó el proceso judicial por el pago de dinero para silenciar a una mujer, que condujo a la histórica condena de Trump.

El presidente republicano negó haber cometido ningún delito, calificó el caso de "estafa" y "bulo" y criticó duramente a Bragg por llevarlo a los tribunales. Trump ha recurrido el veredicto.

