La candidata demócrata Abigail Spanberger ganó las elecciones a gobernadora de Virginia este martes, al derrotar a la republicana Winsome Earle-Sears, de acuerdo con el recuento de la agencia de noticias Associatede Press.

Spanberger sucederá al gobernador republicano Glenn Youngkin, que no podía presentarse a un segundo mandato consecutivo, y se convertirá en la primera mujere en liderar el estado.

Su victoria se ajusta a las recientes tendencias de voto en Virginia, que elige a sus gobernadores el año siguiente a las elecciones presidenciales y tiende a elegir a alguien del partido opuesto al del presidente. Spanberger, exagente de la CIA, ganó un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el norte de Virginia en 2018 y se retiró del Congreso en 2024 para presentarse a gobernadora.

Lee también Congresista republicano pide utilizar renegociación del T-MEC para que México acabe su relación con "el régimen asesino de La Habana"

Spanberger, de 47 años, centró su campaña principalmente en cuestiones económicas y de asequibilidad, así como en la seguridad pública y su apoyo al derecho al aborto. La campaña de Spanberger y los grupos aliados atacaron a Earle-Sears por su historial conservador en cuestiones sociales y su lealtad al presidente Donald Trump.

Spanberger hizo ampaña en todo el estado, incluidas áreas con tendencia republicana. Sin embargo, también enfatizó su apoyo a los derechos al aborto en el último estado del viejo sur que no ha promulgado nuevas restricciones o prohibiciones sobre el procedimiento, y criticó al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, el cierre del gobierno de Estados Unidos y su impacto negativo en un estado con cientos de miles de empleados federales.

Ese enfoque ayudó a animar a los principales partidarios de los demócratas y también atrajo a los votantes indecisos que eligieron a Youngkin hace cuatro años.

Mientras tanto, los republicanos deben lidiar nuevamente con una derrota en un estado reñido.

Trump nunca hizo campaña para Earle-Sears, aunque le dio su tibio apoyo. Su alianza incómoda plantea preguntas sobre el candidato republicano ideal para elecciones generales disputadas y sobre cómo la volátil posición del presidente con los votantes podría afectar a los candidatos republicanos el próximo año. Las elecciones de mitad de periodo decidirán el control de las legislaturas estatales en docenas de estados y determinarán si los republicanos mantienen mayorías en Washington durante los últimos años de la presidencia de Trump.

Escrutado 40% de las boletas, la demócrata, cuya campaña recibió el apoyo de figuras como el expresidente Barack Obama, tenía 55% de los votos, superando por más de 10% a Earle-Sears.

Virginia, que ha sido considerado en ocasiones un estado bisagra, es visto como un barómetro de la opinión pública también de cara a las elecciones de medio término de 2026, en las que se renovará la Cámara de Representantes y parte del Senado estadounidense.

Los demócratas estaban a la espera de este resultado que, junto con el de Nueva Jersey, donde también está en juego la gubernatura, podría impulsarlos de cara al año que viene.

Musulmana gana vicegubernatura

Por su parte, la demócrata Ghazala Hashmi ganó las elecciones a vicegobernadora de Virginia y se convertirá en la primera mujer musulmana elegida para un cargo estatal en todo el país, según las proyecciones de AP.

Hashmi derrotó al republicano John Reid, antiguo presentador de un programa de entrevistas conservador y primer candidato gay a un cargo estatal en el estado. Como vicegobernadora, presidirá el Senado estatal y podrá desempatar en la cámara. El cargo podría ser crucial, ya que, con su escaño vacante, los demócratas tendrán una estrecha ventaja de 20-19 con la salida de Hashmi del Senado.

Hashmi, senadora estatal de la zona de Richmond que ayudó a dar la vuelta a la cámara en 2019, hizo campaña con la promesa de plantar cara a la administración Trump.

También es la primera indioestadounidense elegida para un cargo estatal en Virginia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm